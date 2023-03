Lancement de la montre intelligente Garmin Vivomove Trend

La Vivomove Trend, la nouvelle montre intelligente à pointeur de la gamme Vivomove, a récemment été lancée par Garmin. La montre, qui se situe entre le Vivomove 3 et le Vivomove Style, dispose d’un écran tactile qui couvre toute sa surface. Cependant, cet appareil n’est disponible qu’en noir et blanc en termes de capacité d’écran. Bien qu’il semble être un grand écran, il s’agit en fait de deux écrans plus petits et séparés, la couture au centre servant uniquement d’emplacement pour le curseur.

Le Garmin Vivomove Trend a une dimension de cadre de 40,4 x 40,4 mm. C’est un peu plus petit que les 42 mm du Style. Lorsqu’il est utilisé comme une montre typique, il peut fonctionner jusqu’à 5 jours et jusqu’à 4 jours en tant que portable. La montre prend en charge tous les chargeurs sans fil Qi et est le premier membre de la gamme Vivomove à intégrer le chargement sans fil. Elle intègre également le paiement mobile Garmin Pay. Les autres fonctionnalités incluent la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin, le suivi du sommeil, la gestion audio, la réponse aux messages, etc. Cette montre est livrée avec quatre options de teintes, notamment Deep Black, Glass Rose Gold, Mocha Gold et Tranquility Grey. Le Garmin Vivomove est sorti pour 2480 yuans (environ 358 $).

À propos de Garmin

Garmin Ltd. est une société de technologie américaine spécialisée dans la technologie GPS pour les marchés de l’automobile, de l’aviation, de la marine, de l’extérieur et du fitness. La société a été fondée en 1989 et son siège social est à Olathe, Kansas. Les produits de Garmin comprennent des appareils de navigation GPS, des montres de sport, des trackers d’activité et des montres intelligentes. La société propose également des logiciels, tels que Garmin Connect, qui permettent aux utilisateurs de suivre et d’analyser leurs données de condition physique. Par ailleurs, Garmin produit des équipements aéronautiques et marins, notamment des GPS et des appareils de navigation pour l’aviation, ainsi que de l’électronique marine.

Garmin a été reconnu pour son innovation et la qualité de ses produits, remportant des prix tels que le CES Innovations Award et le Red Dot Design Award. La société a une présence mondiale, avec des bureaux et des centres de distribution dans divers pays du monde.