Outlook repensé pour Mac ne nécessite plus Microsoft 365, reconstruit et optimisé pour Apple Silicon

L’avenir d’Outlook sur Mac s’annonce radieux aujourd’hui. Microsoft a optimisé Outlook pour Apple Silicon afin d’améliorer la vitesse et les performances de synchronisation. Outlook pour Mac est également disponible en tant qu’application gratuite.

Microsoft propose Outlook pour iOS en tant qu’application gratuite depuis des années, mais la version macOS nécessite un abonnement Microsoft 365 ou une licence payante.

À partir d’aujourd’hui, il est désormais gratuit d’utiliser la version Mac pour les e-mails, les calendriers, les contacts, etc.

Pour les utilisateurs de Mac, Outlook pourrait être une alternative viable à Apple Mail. Les utilisateurs peuvent utiliser Outlook avec des services non Microsoft, notamment Gmail et iCloud. Microsoft fournit également une prise en charge des widgets pour la fonctionnalité de calendrier d’Outlook, et une mini-application de la barre de menus sera bientôt disponible.

Pour les utilisateurs de Focus, Microsoft promet une prochaine mise à jour qui intégrera Outlook à la fonctionnalité des modes de notification d’Apple. Les profils Outlook s’intégreront aux modes Focus et vous donneront un contrôle individuel sur des boîtes de réception professionnelles et personnelles distinctes.

Microsoft appelle Outlook pour Mac une refonte et une reconstruction à partir de zéro. La nouvelle version sera très familière aux utilisateurs d’Outlook pour iPhone et iPad. Les fonctionnalités de l’application mobile incluent la fonctionnalité de boîte de réception ciblée de Microsoft pour filtrer les e-mails indésirables, et les gestes de balayage vous permettent de répéter et d’en faire plus sur le Mac.

Outlook pour Mac est disponible gratuitement sur l’App Store. Un téléchargement direct depuis Microsoft est également disponible, bien que le transfert entre les appareils Apple nécessite la version de l’App Store.

Vous passez au tout nouveau Outlook pour Mac ? Faites-nous savoir ce que vous pensez sur nos réseaux sociaux.

