Une image époustouflante du télescope James Webb montre la même galaxie à trois moments différents dans le temps

WTF ? ! Le télescope spatial James Webb continue de stupéfier l’esprit avec des images de l’univers lointain qui défient souvent nos imaginations les plus folles. Cet exemple récent de l’observatoire spatial s’inscrit parfaitement dans cette catégorie.

L’image en question présente une galaxie hébergeant une supernova capturée à trois moments différents, le tout sur la même photo. Cet exploit défiant le temps est le résultat d’une lentille gravitationnelle, qui se produit lorsqu’un amas de galaxies massif – dans ce cas, un amas nommé RX J2129 qui se trouve à environ 3,2 milliards d’années-lumière de la Terre dans la constellation du Verseau – déforme littéralement le tissu de l’espace et le temps.

L’effet nous donne trois vues différentes de la galaxie d’arrière-plan en fonction du chemin parcouru par sa lumière à travers / autour de l’objet à lentille. Dans la vue la plus ancienne dans laquelle la lumière a emprunté le chemin le plus long, on peut encore voir la supernova. Dans les deuxième et troisième vues, d’environ 320 jours et 1 000 jours plus tard, la supernova s’est déjà évanouie.

La supernova, désignée AT 2022riv, est une supernova de type Ia qui a été découverte pour la première fois à l’aide du télescope spatial Hubble. Ces supernovae sont appelées « bougies standard » car elles produisent une luminosité constante à une distance donnée, ce qui leur permet d’être utilisées comme bâtons de mesure cosmiques pour aider les astronomes à mesurer la distance dans l’espace.

La lentille gravitationnelle peut également être utilisée comme une loupe pour aider les astronomes à observer les débuts de l’univers. Dans un exemple de 2020, il a été utilisé pour voir une galaxie lointaine dont la lumière a mis plus de 12 milliards d’années pour atteindre la Terre. La NASA a également utilisé cette technique pour découvrir une demi-douzaine de galaxies « mortes » en 2021.

Webb a été lancé le jour de Noël en 2021 et s’est finalement mis en orbite autour du deuxième point de Lagrange à près d’un million de kilomètres de la Terre. Les premières images en couleur du télescope ont été publiées en juillet 2022.

L’Agence spatiale européenne a publié l’image annotée dans plusieurs formats et résolutions sur son site Web, dont beaucoup conviennent à l’utilisation de papier peint de bureau.

