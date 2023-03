L’objectif des médias sociaux est d’être visible, mais dans de nombreux cas, les utilisateurs ont du mal avec leurs profils. Même si vous créez le meilleur contenu, il sera inutile si personne ne le voit. Avec l’ajout récent de comptes publics, Snapchat affirme que les utilisateurs les verront plus souvent. Il peut être activé en moins d’une minute, et qui n’aime pas ses efforts pour être vu plus souvent ? Voici comment créer une page publique Snapchat.

Comment créer une page Snapchat publique

Le programme Snapchat, et non le site Web, est le seul endroit où vous pouvez créer une présence publique. Commencez par visiter votre page de profil et descendez dans la zone Biographie publique (ou Profil). Sachez que cela n’est peut-être pas encore disponible pour vous car Snapchat semble introduire cette nouvelle fonction par phases. Revenez donc dans quelques jours ou une semaine si vous ne l’avez pas encore vu.

Appuyez sur Créer un profil public s’il s’y trouve. Ceci est activé en appuyant dessus.

Comment mettre à jour et publier votre profil Snapchat public

Vous pouvez sélectionner Modifier le profil pour commencer à saisir vos informations après l’affichage du profil public. (si vous voulez le partager.) Mais finalement, c’est le but principal de la fonctionnalité.

Vous pouvez mettre des choses comme :

Nom et prénom

Une photo personnelle qui, curieusement, n’est pas votre avatar Snapchat

Une photo de bannière.

Votre adresse ou emplacement

Votre nombre d’abonnés

Des histoires Snapchat déjà publiées que vous souhaitez partager.

Vous pouvez toujours sélectionner Aperçu du profil pour voir ce qu’il semble être de l’extérieur.

Appuyez sur les trois points dans la zone supérieure droite pour partager le profil. Sélectionnez Partager le profil> Partager l’URL du profil après cela. Cela fera apparaître l’option de partage sur votre téléphone, à partir de laquelle vous pouvez partager le lien du profil public vers n’importe quelle application déjà téléchargée.