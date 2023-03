Spotify déclare que la conformité DMA d’Apple doit inclure ces changements

Alors que les responsables de l’Union européenne travaillent à la mise en œuvre de la loi sur les marchés numériques (DMA) qui est officiellement entrée en vigueur l’automne dernier, un atelier des parties prenantes a été organisé aujourd’hui par la Commission européenne pour obtenir des commentaires sur les « dispositions relatives aux magasins d’applications ». Spotify était l’un des panélistes et il a partagé trois changements qu’il estime qu’Apple doit être obligé de faire dans l’UE.

Le directeur de la politique de concurrence mondiale de Spotify, Gene Burrus, s’est exprimé aujourd’hui dans le panel de la Commission européenne sur le thème « Donner le choix aux développeurs d’applications : comment mettre en œuvre les règles relatives aux systèmes de paiement intégrés, au pilotage et aux applications de consommation ? »

En ce qui concerne ces problèmes, Burrus de Spotify a appelé deux changements clés sur lesquels, selon lui, le DMA doit obliger Apple à se conformer :

Autoriser une option alternative pour les achats intégrés sur iOS

Permettre aux développeurs/entreprises d’avoir une communication directe avec les consommateurs

Spotify fonde cette conclusion de cette déclaration dans le DMA :

Le contrôleur d’accès n’exige pas que les utilisateurs finaux utilisent, ou que les utilisateurs professionnels utilisent, offrent ou interagissent avec, un service d’identification, un moteur de navigateur Web ou un service de paiement, ou des services techniques qui prennent en charge la fourniture de services de paiement, tels que les systèmes de paiement pour les achats intégrés, de ce gatekeeper dans le cadre des services fournis par les utilisateurs professionnels utilisant les services de plate-forme de base de ce gatekeeper.

Ces deux changements résoudraient les problèmes rencontrés par Spotify avec – selon ses propres termes – la « taxe Apple » de 30 % et la « suppression d’Apple ».

Et une autre action que Spotify souhaiterait que la Commission européenne entreprenne avec le DMA est « d’empêcher Apple de favoriser ses propres services ».

Celui-ci serait plus délicat que le premier, car Spotify aimerait voir le DMA réglementer la façon dont Apple exploite son App Store, comme les modifications apportées au processus d’approbation des mises à jour d’applications par des tiers.

La prise d’Apple

Une autre partie du DMA peut forcer Apple à ouvrir iOS aux magasins d’applications tiers.

Apple avait un représentant à l’atelier des parties prenantes qui a parlé du thème « Favoriser la contestabilité : applications Web, chargement latéral et boutiques d’applications alternatives – modèles de conformité ».

Pas de surprise, la position d’Apple n’a pas changé ici. Il estime que son modèle d’App Store fermé est la meilleure approche en matière de sécurité et de confidentialité.

Mais Apple a reconnu lors de l’événement de la Commission européenne qu’il aura l’obligation légale de se conformer à la loi sur les marchés numériques.

Pendant ce temps, Spotify et d’autres ont partagé leur conviction contrastée selon laquelle Apple n’a pas l’exclusivité d’offrir la sécurité et la confidentialité aux clients. Et que c’est mieux pour tout le monde d’encourager plus de concurrence.

