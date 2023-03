Comment réparer les boutons de volume de la télécommande Roku qui ne fonctionnent pas

La télécommande est l’un des composants importants de tout appareil. En ce qui concerne les téléviseurs intelligents, c’est une unité très essentielle. Une télécommande entièrement fonctionnelle est ce que tout le monde veut. Cependant, il peut parfois y avoir des problèmes avec les télécommandes simplement parce que ce sont de petits appareils très délicats. En ce qui concerne la gamme de téléviseurs Roku, de nombreux utilisateurs ont signalé que certaines fonctions de la télécommande ne fonctionnaient pas parfaitement.

L’un des plus gros problèmes rencontrés par les utilisateurs de Roku avec leur télécommande est que les boutons de volume ne fonctionnent tout simplement pas et que le téléviseur Roku ne répond pas non plus aux boutons de volume lorsqu’ils sont enfoncés. Étant donné qu’un grand nombre de personnes signalent ce problème, il est logique de fournir des solutions à un tel problème.

Dans ce guide, nous examinerons les nombreuses méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre le problème des boutons de volume de la télécommande Roku qui ne fonctionnent pas.

Comment réparer les boutons de volume ne fonctionnant pas sur la télécommande Roku

Il existe un bon nombre de méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre le problème des boutons de volume qui ne fonctionnent pas sur votre télécommande Roku. Vous pouvez essayer de suivre ces méthodes une par une pour voir celle qui vous convient le mieux.

La télécommande est-elle endommagée ?

La première et la plus importante étape consiste à vérifier les dommages. Les télécommandes endommagées ont tendance à cesser de fonctionner complètement. Que vous souhaitiez modifier le volume ou effectuer toute autre fonction, la télécommande ne fonctionnera pas. Secouez également doucement la télécommande et écoutez les pièces détachées dans la télécommande. S’il y a des pièces cassées à l’intérieur, vous voudrez peut-être vous procurer une nouvelle télécommande Roku de remplacement.

Les piles sont-elles faibles ?

Beaucoup de ces télécommandes fonctionnent sur piles. Lorsque les piles sont faibles, la télécommande ne fonctionnera pas correctement. Il peut y avoir des hululements et des ratés lorsque vous appuyez sur n’importe quel bouton de votre télécommande. Si les piles n’ont pas été remplacées ou changées depuis longtemps, il est peut-être temps de vous procurer un ensemble de piles neuves. Insérez les nouvelles piles et appuyez sur les boutons de volume. Si les fonctions fonctionnent, vous n’avez qu’à changer les piles et votre télécommande est comme neuve.

Nettoyez les capteurs à distance

Si vous utilisez une télécommande Roku qui fonctionne sur infrarouge pour contrôler votre téléviseur, vous voudrez peut-être nettoyer la partie supérieure de la télécommande. En plus de la télécommande, vous voudrez peut-être nettoyer la partie avant de votre téléviseur, en particulier là où les capteurs de la télécommande sont présents. Un chiffon propre et doux devrait suffire pour nettoyer la partie avant du téléviseur ainsi que votre télécommande.

Vérifiez les boutons coincés

Parce que la télécommande est l’objet le plus utilisé dans la maison, il peut y avoir une bonne quantité de poussière, de saleté et de crasse sur la télécommande. Cette saleté se voit sur les boutons les plus utilisés, notamment sur les boutons de volume. S’il y a de la saleté autour des boutons et que vous voyez les boutons enfoncés, il est temps de nettoyer la télécommande. Pour cela, vous pouvez utiliser un cure-dent et enlever la saleté entourant les boutons.

Une fois que la saleté est entièrement enlevée, sentez les boutons et voyez s’ils sont normaux à appuyer. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être utiliser le cure-dent pour soulever les boutons. Vérifiez également les autres boutons de la télécommande. Si vous voyez des boutons coincés, vous pouvez les soulever.

TV laissée en sourdine ?

La télécommande Roku dispose d’un bouton de sourdine dédié. Il s’agit d’un bouton rapide qui vous permet de couper le son d’une simple pression. Lorsque la fonction de sourdine est activée, il est possible que les boutons de volume ne fonctionnent pas. Appuyez donc sur le bouton Muet pour réactiver le son. Vos boutons de volume devraient maintenant fonctionner correctement.

Dissocier et réassocier la télécommande Roku au téléviseur

Quelques problèmes avec le téléviseur peuvent empêcher les boutons de volume de la télécommande Roku de retourner sur votre téléviseur. Dans ce cas, la solution idéale consiste à dissocier la télécommande et à la reconnecter à votre téléviseur Roku. Vous pouvez suivre ces étapes pour réassocier la télécommande Roku à votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande Roku. Accédez à Paramètres et sélectionnez Télécommandes et appareils Dans le menu Télécommandes, sélectionnez l’option qui lit Configurer un nouveau périphérique. Choisissez l’option À distance et sélectionnez Continuer. L’écran de jumelage apparaîtra sur votre téléviseur. Pendant ce temps, vous devez ouvrir le couvercle de la batterie de votre télécommande Roku et appuyer sur le petit bouton d’appairage présent sous le compartiment de la batterie. Le processus d’aspirant prendra quelques secondes. Vous verrez l’écran sur votre téléviseur indiquant Vérifier les paramètres de la télécommande. Appuyez sur les boutons et essayez les boutons de volume sur votre téléviseur. Si les boutons et leurs fonctions fonctionnent, vous êtes prêt à partir.

Désactiver l’écoute privée

Certains appareils Roku et modèles de téléviseurs vous permettent d’écouter le son de la télévision via l’application de votre téléphone mobile. C’est une fonctionnalité utile lorsque vous voulez regarder un film tard dans la nuit mais que vous ne voulez déranger personne. Si la fonction a été activée, vous n’entendrez pas le son sortir des haut-parleurs du téléviseur. Voici les étapes pour désactiver l’écoute privée sur votre téléviseur Roku.

Lancez l’application Roku. Il est disponible gratuitement sur Android et iPhone. Connectez-vous à l’application avec le même compte Roku que celui utilisé avec votre téléviseur Roku. Connectez votre appareil mobile au même réseau Wi-Fi que celui du téléviseur Roku. Dans l’application Roku, sélectionnez l’onglet Appareils en bas à droite. Votre appareil Roku sera maintenant affiché ici. Sélectionnez-le et choisissez l’option À distance. Vous devriez voir l’icône du casque en bas à droite. Appuyez dessus pour sortir du mode d’écoute privée.

Vérifier les mises à jour logicielles

Les mises à jour logicielles pour votre téléviseur intelligent aident à résoudre une tonne de problèmes qui pourraient causer des problèmes d’utilisation du téléviseur. Ces mises à jour peuvent également aider à corriger certains bugs qui pourraient s’être glissés. Voici les étapes pour mettre à jour votre téléviseur Roku.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur. Faites défiler et sélectionnez l’option Paramètres. Choisissez Système, suivi de Mise à jour logicielle. Cliquez sur le bouton Vérifier maintenant. Le téléviseur se connectera à Internet et téléchargera les mises à jour logicielles si elles sont disponibles. Une fois les mises à jour installées, appuyez sur les boutons de volume pour voir si elles fonctionnent. S’ils le font, tant mieux. S’ils ne le font pas, vous voudrez peut-être suivre la prochaine et dernière étape.

Réinitialiser le téléviseur Roku

La dernière et dernière option si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne consiste à effectuer une réinitialisation d’usine. Une réinitialisation d’usine effacera toutes les données stockées sur votre téléviseur Roku. Cela inclura les comptes, les applications téléchargées et même les paramètres personnalisés. Alors avant de vous, effectuez une réinitialisation d’usine, notez tout. Maintenant, suivez ces étapes pour réinitialiser votre téléviseur Roku.

Prenez la télécommande et appuyez sur le bouton Accueil dessus. Sélectionnez Paramètres suivi de Système. Sous Système, choisissez Paramètres système avancés, puis Réinitialisation d’usine. Vous pouvez choisir l’option Factory Reset Everything pour tout supprimer et réinitialiser complètement le téléviseur Roku. Une fois le processus de réinitialisation terminé, configurez le téléviseur et vérifiez les boutons de volume. La fonction devrait maintenant fonctionner comme prévu.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez résoudre le problème avec les boutons de volume de votre télécommande Roku qui ne fonctionnent pas correctement. Si les boutons ne fonctionnent toujours pas après la réinitialisation de votre téléviseur Roku, le mieux que vous puissiez faire est d’acheter une nouvelle télécommande de remplacement pour votre téléviseur Roku ou simplement d’obtenir l’une de ces télécommandes universelles pratiques. Quoi qu’il en soit, les deux télécommandes fonctionneront parfaitement avec votre téléviseur Roku.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

