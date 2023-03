Ce nouvel outil amusant vous permet de créer des fonds d’écran Memoji personnalisés pour iPhone

Apple a lancé un moyen de créer des fonds d’écran emoji amusants avec iOS 16, mais qu’en est-il de Memoji ? Une nouvelle ressource intéressante appelée memotify vous permet de faire exactement cela tout en incluant la personnalisation pour utiliser jusqu’à six Memoji, trois motifs et des couleurs d’arrière-plan personnalisées. Suivez la procédure pour créer votre propre fond d’écran Memoji.

Le développeur Sasha Tsybart a lancé le générateur de fond d’écran gratuit memotify Memoji qui permet de créer très rapidement un nouvel arrière-plan amusant pour votre iPhone.

L’outil est facile à utiliser – il suffit de sélectionner un motif, une couleur et le Memoji que vous souhaitez inclure (jusqu’à six) et vous êtes prêt. Voici comment cela fonctionne.

Comment créer des fonds d’écran Memoji pour iPhone

Dirigez-vous vers memotify.com sur votre iPhone (fonctionne aussi à partir du bureau mais pas aussi transparent) Choisissez votre motif, votre couleur et jusqu’à 6 Memoji Vous pouvez choisir parmi les Memoji standard d’Apple ou appuyer sur le bouton « Sélectionner Memoji ici » pour choisir parmi vos propres Memoji personnalisés Appuyez sur Créer un fond d’écran en bas, puis choisissez Télécharger le fond d’écran Appuyez longuement sur le fond d’écran et appuyez sur Enregistrer dans les photos Vous pouvez maintenant vous diriger vers Photos> choisir le fond d’écran> bouton > Utiliser comme fond d’écran (ou vous diriger vers Paramètres> Fond d’écran> Ajouter un nouveau fond d’écran> Photos

Voici à quoi ressemble le processus :

Le seul inconvénient de l’utilisation des fonds d’écran Memoji – identique aux fonds d’écran emoji natifs d’iOS 16 – est la date, l’heure et tous les widgets de l’écran de verrouillage peuvent être un peu plus difficiles à lire.

Mais maintenant que vous pouvez rapidement passer d’un écran de verrouillage à l’autre et même les automatiser pour basculer sur un horaire ou avec différents modes de mise au point, la lisibilité n’est peut-être plus un problème.

