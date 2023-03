Les cheveux blancs d’un homme redeviennent sombres : ce n’est pas un miracle, mais le signe rare du mélanome

Les cheveux d’un homme de 85 ans ont mystérieusement commencé à noircir sur son côté droit. Après la biopsie, les médecins ont diagnostiqué un mélanome in situ sur le cuir chevelu, parmi les signes dont il y a aussi la repigmentation des cheveux.

Un homme âgé avec une touffe de cheveux blancs a développé une touffe de cheveux bruns sans aucun traitement. Mais l’événement était tout sauf « miraculeux », car les cheveux plus foncés n’étaient rien de plus qu’une manifestation d’un cancer de la peau. Plus précisément, le mélanome malin in situ, également appelé lentigo malin ou lentigo de Hutchinson, comme expliqué dans les manuels MSD. Cette tumeur maligne peut évoluer vers un mélanome à lentigo malin, qui représente 5 % de tous les mélanomes et survient principalement chez les personnes âgées. Elle apparaît généralement sur le visage « ou dans d’autres zones chroniquement photo-exposées », expliquent les experts.

Pour étudier et décrire le rapport de cas de l’homme âgé, un Américain de 85 ans, trois scientifiques ont été Julie Gessler, Trilokraj Tejasvi et Scott Conley Bresler du Département de dermatologie de l’Université du Michigan. Tout a commencé lorsque le patient s’est présenté à l’hôpital pour un contrôle de son cuir chevelu, car une petite zone de cheveux sur son côté droit avait mystérieusement commencé à noircir depuis plusieurs mois. L’homme avait des antécédents de leucémie lymphoïde chronique, de leucémie myéloïde chronique – qu’il traitait avec une thérapie à base d’ibrutinib – et également de mélanome in situ.

Depuis dans des études antérieures telles que « Présentation atypique du mélanome lentigo maligna » et « Repigmentation spontanée des cheveux chez un homme de 80 ans : un cas de repigmentation capillaire associée au mélanome et revue de la littérature » ​​la pigmentation des cheveux auparavant blancs ou gris a été détecté comme « un signe précoce rare de néoplasme mélanocytaire », le professeur Gessler et ses collègues ont immédiatement suspecté un lentigo maligna sur le cuir chevelu, dont le diagnostic a ensuite été confirmé. « Le lentigo maligna est une variante du mélanome in situ qui se développe sur une peau endommagée par le soleil de manière chronique, se présentant souvent comme une macula pigmentée à croissance lente ou une plaque aux bords irréguliers. Une apparence discontinue avec des limites mal définies peut être observée », ont écrit Gessler et ses collègues dans le résumé de l’étude.

L’homme avait une macula brun clair d’un diamètre d’environ 5 millimètres, qui a donné naissance à une touffe de cheveux bruns de 4,5 centimètres de long et de 3 centimètres de haut. La biopsie a confirmé le diagnostic de mélanome in situ. La lésion a été excisée à l’aide d’une technique appelée « méthode carrée », similaire à la chirurgie micrographique de Mohs. L’test des tissus a révélé « un mélanome in situ avec atteinte folliculaire s’étendant aux marges périphériques », c’est pourquoi les médecins ont dû intervenir avec deux cycles d’excision supplémentaires pour éliminer complètement le tissu malade. Les taux de récidive signalés par les médecins varient de 8 à 20 %. Les détails de la recherche « Repigmentation of Scalp Hair: A Feature of Early Melanoma » ont été publiés dans la revue scientifique Tha American Journal of Medicine.

