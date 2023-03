Les meilleurs smartphones pliables à acheter début 2023

Ces dernières années, les smartphones pliables sont de plus en plus nombreux sur le marché. Ces appareils offrent un avantage unique par rapport aux smartphones traditionnels en ce sens qu’ils peuvent être facilement glissés dans une poche, malgré leurs tailles d’écran plus grandes. Dans cet article, nous allons explorer les différents types de smartphones pliables disponibles sur le marché et mettre en lumière certains des meilleurs modèles actuellement disponibles.

La technologie derrière les écrans pliables est encore relativement nouvelle et n’était auparavant visible que dans les salons technologiques. Cependant, il a maintenant atterri dans nos poches, avec des smartphones pliables désormais largement disponibles à l’achat dans le monde entier. Bien que bon nombre de ces appareils figurent parmi les meilleurs smartphones du marché, ils ont un coût en raison de la technologie innovante impliquée.

Actuellement, il existe deux principaux types de smartphones pliables disponibles sur le marché. Le premier est le format flip, que nous appelons aussi le design à clapet. Ces téléphones se replient horizontalement et offrent une grande taille d’écran, généralement autour de 6,7 ou 6,8 pouces, tout en conservant une apparence compacte une fois pliés. Cette conception hybride peut plaire à de nombreux utilisateurs qui souhaitent un écran plus grand sans sacrifier la portabilité.

Le deuxième type de smartphone pliable est le format fold, aussi appelé book design. Ces appareils ont un grand écran presque carré qui est masqué lorsque le téléphone est replié. Ce qui le rend pas plus grand qu’un smartphone conventionnel. Lorsque l’appareil est ouvert, cependant, il révèle un écran beaucoup plus grand, offrant une expérience de visionnement plus immersive.

En raison de leur conception innovante, les smartphones pliables sont des appareils haut de gamme et leur prix est donc élevé. Cependant, à mesure que la technologie s’améliore et se généralise, nous pouvons nous attendre à voir des modèles plus abordables sur le marché à l’avenir. De nombreux grands fabricants de smartphones, dont Google, Honor et OnePlus, explorent déjà le potentiel des écrans pliables et pourraient bientôt sortir leurs propres modèles.

Alors, quels smartphones pliables sont actuellement les meilleurs du marché ? Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs modèles disponibles :

Les meilleurs smartphones pliables de 2023

Oppo Trouver N2 Flip

Oppo est entré sur le marché des smartphones pliables avec le Find N2 Flip, et cela semble être un succès pour le fabricant chinois. L’appareil présente de nombreux avantages et peu de défauts, ce qui en fait un concurrent digne des offres de Samsung.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’Oppo Find N2 Flip est sa qualité de construction et sa maniabilité exceptionnelles. La charnière est plus souple que celle du Samsung Galaxy Z Flip 4, et sa forme en goutte est meilleure, évitant toute accumulation de poussière. De plus, le panneau interne de 6,8 pouces avec un rapport de 21: 9 est magnifique, avec une reproduction précise des couleurs et une luminosité satisfaisante. Lorsque le téléphone est ouvert, le pli est à peine perceptible.

Oppo a adopté une approche légèrement différente de celle de Samsung pour l’écran externe. Le rendant plus grand à 3,26 pouces, ce qui est particulièrement pratique pour prendre des selfies sans utiliser le capteur avant. L’interface ColorOS est également remarquable, offrant une expérience utilisateur fluide, simple et personnalisable.

S’il y a des reproches à faire à l’Oppo Find N2 Flip, ce serait l’absence d’un téléobjectif et des performances un peu médiocres au niveau de la photographie par rapport à ses concurrents. Cependant, la durée de vie de la batterie de l’appareil est comparable à celle des autres téléphones à clapet, d’une durée d’une journée.

En conclusion, l’Oppo Find N2 Flip est un smartphone pliable bien exécuté qui rivalise avec les offres de Samsung. Il a une excellente qualité de construction, un bel affichage et une interface conviviale. Malgré quelques inconvénients mineurs, l’appareil vaut vraiment la peine d’être considéré pour quiconque sur le marché d’un smartphone pliable.

Samsung Galaxy ZFlip 4

Le Galaxy Z Flip 4 était le premier smartphone à clapet pliable avant la sortie de l’Oppo Find N2 Flip, mais cela n’enlève rien à son attrait. Il surpasse ses concurrents dans certains domaines, comme l’étanchéité, où il est classé IPX8. Faisant de Samsung le seul fabricant à proposer des smartphones pliables étanches. Au fil des années, Samsung a affiné sa formule, mais le pli est toujours visible et se sent sous le doigt, et un espace est présent lorsque l’appareil est plié. Cependant, le Z Flip 4 se démarque dans d’autres domaines, notamment son look luxueux, son écran OLED de 6,7 pouces aux couleurs flamboyantes, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et un ratio de 22: 9, ce qui entraîne des bandes noires lorsque vous regardez des vidéos. .

Bien que l’appareil photo du Z Flip 4 soit moins efficace que le Z Fold 4 et qu’il lui manque un téléobjectif que l’on retrouve dans l’Oppo Find N2 Flip, le mode portrait est précis, le mode Nuit offre de beaux résultats, et les clichés ont une belle netteté dans des conditions d’éclairage standard . La durée de vie de la batterie s’est améliorée par rapport au modèle précédent mais reste typique, offrant une journée d’utilisation maximale.

La gestion logicielle du Z Flip 4 est là où elle brille vraiment. Le mode Flex, qui divise l’écran en deux, est pratique lorsque l’appareil est plié à 90°, comme lorsqu’il est posé sur un bureau. L’écran externe de 1,9 pouces est très utile, servant d’affichage de type smartwatch pour les notifications, les commandes de musique, les widgets et même pour passer des appels.

Motorola Razr (2022)

Motorola a tenté de percer sur le marché des smartphones pliables avec deux modèles de sa gamme Razr. Mais ils n’ont pas laissé une impression durable. Cependant, le Razr 2022 est un bon téléphone, avec un design aux bords arrondis qui manque d’aspect moderne et est légèrement plus épais lorsqu’il est fermé par rapport aux autres modèles. Le pli n’est pas très visible, mais la charnière semble lâche, ce qui est préoccupant car elle peut devenir plus douce avec le temps. La dalle pliable mesure 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Et l’écran présente de bonnes qualités, dont une luminosité maximale de 1200 cd/m² en HDR, malgré une colorimétrie un peu froide. L’écran externe occupe 2,7 pouces. Mais manque un mode Flex pour utiliser le téléphone à 90°, contrairement à Samsung et Oppo.

Le Razr 2022 fonctionne sur une puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui reste cool même pendant les jeux. Son autonomie est moyenne, offrant une journée d’autonomie, et il dispose d’une charge de 30W mais pas de charge sans fil. Côté photo, le Razr 2022 s’en sort bien avec seulement deux objectifs. Mais l’objectif ultra grand angle a des couleurs et une netteté moins vives que l’objectif grand angle, ce qui est tout à fait satisfaisant. Cependant, comme les autres smartphones à clapet, il lui manque un téléobjectif.

Un inconvénient majeur du Razr 2022 est son support logiciel limité, car il n’offre que deux ans de mises à jour Android majeures et trois ans de correctifs de sécurité. Ce qui est insuffisant pour un appareil haut de gamme. Par conséquent, la version la plus récente d’Android disponible sur cet appareil est Android 14.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung a présenté sa gamme de smartphones pliables avec le premier modèle Fold en 2019, et en 2022, la société a lancé la quatrième génération, qui s’accompagne d’améliorations significatives. Le Galaxy Z Fold 4 partage de nombreuses fonctionnalités avec son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 3, notamment un design similaire. L’écran externe, plus étroit que celui d’un smartphone standard, demande un certain temps d’adaptation lors de la saisie de messages. Mais il est très pratique pour des utilisations rapides au quotidien sur son écran de 6,2 pouces.

Parlons maintenant du pli et de la charnière. Le pli est visible et palpable, et la charnière peut être un peu raide au début mais se desserre progressivement avec le temps. Cependant, l’un des inconvénients du Z Fold 4 est l’écart qui subsiste entre les deux parties de l’écran interne lorsqu’il est plié.

Concernant l’écran interne, il mesure 6,7 pouces mais a un format inhabituel de 23,1:9. Résultant en un écran presque carré semblable à une petite tablette. Le panneau OLED utilisé par Samsung est exquis et la luminosité peut atteindre un pic de 899,5 cd/m². Cependant, le calibrage des couleurs par défaut peut être erratique. Et vous devrez peut-être ajuster les paramètres pour obtenir un aspect plus naturel.

L’interface utilisateur unique de Samsung est un point fort du Z Fold 4. L’entreprise a fait un excellent travail de gestion du format d’écran et du multitâche. Autoriser jusqu’à six applications à s’exécuter simultanément sur l’écran interne. De plus, le mode Flex, qui divise l’écran en deux parties distinctes, est génial. Le Z Fold 4 possède d’excellentes capacités de photographie. Avec un objectif de 50 MP avec une ouverture de f/1.8. Et l’ajout d’un téléobjectif 10 MP x3 avec une ouverture de f/2.4.

Le Z Fold 4 exécute la puce Snapdragon 8+ Gen 1, le processeur haut de gamme en 2022. Il n’y a donc aucune inquiétude quant aux performances globales. Cependant, la durée de vie de la batterie est limitée à une seule journée. Et la charge de 25 W est lente pour un appareil aussi cher.

Si vous possédez déjà le Z Fold 3, il n’est peut-être pas intéressant d’investir dans ce nouveau modèle. Néanmoins, si vous souhaitez découvrir le format mini-tablette, le Z Fold 4 est une excellente option à considérer.

Huawei P50 Pocket et Mate Xs 2

Huawei est entré très tôt sur le marché des écrans pliables. Mais en raison de l’absence de services Google, de la 5G et d’un prix élevé, leurs appareils pliables ne sont pas fortement recommandés.

Le Huawei P50 Pocket est livré avec un SoC Snapdragon 888, 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,9 ​​pouces avec un pli dédié. Mais l’écran externe n’est qu’un petit écran de 1,04 pouces au format rond. L’appareil dispose de trois caméras, d’une batterie de 4000 mAh et d’une charge rapide de 40 W.

L’interprétation par Huawei du modèle de livre pliant est unique avec le Mate Xs 2. Qui se déplie vers l’extérieur pour révéler un écran OLED de 7,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est doté d’un processeur Snapdragon 888 et de trois appareils photo impressionnants, dont un téléobjectif. Il dispose également d’une batterie de 4880 mAh, mais au prix de 2000 $ sans les services Google, la 5G ou la certification étanche, nous ne le recommandons pas fortement.

Verdict

Pour résumer, les smartphones pliables sont une technologie relativement nouvelle mais en évolution rapide qui offre un avantage unique en termes de portabilité et de taille d’écran. Bien qu’ils soient actuellement considérés comme des appareils haut de gamme, des modèles plus abordables devraient être commercialisés à mesure que la technologie se généralise. Alors que les principaux fabricants de smartphones explorent le potentiel des écrans pliables, nous pouvons nous attendre à voir des appareils encore plus impressionnants dans un avenir proche. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone de pointe qui offre un écran plus grand sans sacrifier la portabilité, un appareil pliable peut être le choix parfait pour vous.

Pour déterminer s’il faut opter pour un modèle Flip ou Fold, tenez compte de votre utilisation, de vos exigences et de vos préférences esthétiques. Si le gain de place est une priorité, le modèle Flip compact et facilement transportable est une excellente option. Car il se transforme en un petit carré une fois plié et dispose d’un écran bien protégé. Cependant, si vous avez besoin d’un écran plus grand pour le multitâche ou à des fins de travail, le modèle Fold déplié. Ce qui offre une expérience de type tablette, peut être plus approprié. Bien qu’il soit généralement plus cher que les smartphones Flip. Gardez ces facteurs à l’esprit lorsque vous choisissez entre les deux modèles.