Les montres Garmin Forerunner reçoivent une nouvelle fonctionnalité controversée

Il n’est pas surprenant que Garmin ait évolué au fil des ans pour proposer des appareils portables compatibles GPS pour le sport. À ses débuts, l’entreprise a d’abord acquis une notoriété avec des dispositifs de repérage par GPS. Ces montres utilisent des écrans à mémoire en pixels plutôt que des écrans LCD typiques pour résoudre le problème de lisibilité en plein soleil. Avec les nouvelles montres intelligentes Garmin Forerunner 265 et 965, toutes deux dotées de nouveaux écrans AMOLED, Garmin met actuellement à jour sa gamme de produits de course. Mais est-ce la bonne décision ?

C’est la première fois que Garmin tentera d’utiliser des écrans AMOLED sur ses appareils. Pour cette raison, ces montres intelligentes sont livrées avec un affichage plus lumineux de la plupart des fonctionnalités. Même si ces écrans n’ont pas toujours une bonne image auprès des utilisateurs qui privilégient la lisibilité en plein soleil. Se pose également la question de l’autonomie de la batterie car l’écran AMOLED consomme plus d’énergie. Pour cette raison, il peut être difficile d’offrir ces nouvelles versions aux propriétaires actuels de Garmin Forerunner 955 et 255.

Cela est particulièrement vrai étant donné que, mis à part l’écran, les nouveaux Forerunners sont pratiquement identiques à leurs ancêtres en termes de technologie et de fonction – la version la plus récente utilise le même chipset et la même connectivité satellite.

Garmin Forerunner nouvelles montres

Précurseur 265 et 265S

La Forerunner 265 est une version améliorée de l’édition de l’année dernière et est une montre-bracelet légère et connectée au GPS de milieu de gamme. Deux versions sont disponibles : la plus grande Forerunner 265 mesure 46 mm, tandis que la 265S est plus fine à 42 mm. Le 265S a une autonomie allant jusqu’à 15 jours en mode montre et jusqu’à 24 heures en mode GPS. En revanche, son grand frère réduit cela à un maximum de 20 heures de GPS et jusqu’à 13 jours avec le GPS éteint.

Les nombreuses fonctionnalités partagées par les deux choix incluent les moniteurs SpO2, qui mesurent la saturation en oxygène du sang, la fonctionnalité de surveillance du sommeil et les mesures de performance. Les choix d’entraînement adaptatifs supplémentaires incluent deux des éléments suivants : les entraînements quotidiens recommandés basés sur les données d’événement saisies dans les plans gratuits Garmin Coach et le calendrier Garmin Connect.

La montre dispose également d’une mémoire audio et d’outils de paiement sans fil. Le Garmin Forerunner 265 est actuellement en vente au prix de 450 $ et propose un moniteur de base pour les fonctions de santé. Cependant, le Forerunner 965 pourrait être idéal pour vous si vous souhaitez effectuer quelques actions de fitness supplémentaires.

Précurseur 965

Le Forerunner 965 ajoute quelques fonctionnalités uniques de suivi de la santé tout en offrant les mêmes fonctionnalités de base que le Forerunner 265 bon marché. Assistance Garmin Golf, endurance en temps réel, mesures d’escalade approfondies, acclimatation à la chaleur et rapport de charge (afin d’éviter les blessures, ce vous permet de suivre vos charges d’entraînement) sont quelques fonctionnalités exclusives à l’édition la plus coûteuse.

La variante la plus coûteuse a une taille de boîtier de 47 mm, un écran AMOLED de 1,4 pouces et un cadre en titane léger. Contrairement au modèle 265, il offre une autonomie en mode GPS allant jusqu’à 31 heures, qui peut être portée à 23 jours maximum en passant en mode montre. Pour ce que ça vaut, le Garmin Forerunner 955 a déclaré qu’il pouvait durer jusqu’à 15 jours et 42 heures en mode montre et en mode GPS, respectivement.

Le choix de Garmin d’utiliser des écrans AMOLED pour ses montres intelligentes en cours d’exécution les plus récentes, bien que controversé, les place au niveau de la plupart des meilleures montres intelligentes Android, y compris la série Galaxy Watch 5 de Samsung. Cependant, certains pourraient se demander si ces nouvelles fonctionnalités reflètent vraiment un coup de pouce par rapport aux versions précédentes.

À propos de Garmin

Garmin est une entreprise technologique multinationale qui s’occupe de la conception et de la fabrication d’appareils de navigation GPS et de technologies portables. La société a été fondée en 1989 par Gary Burrell et Min Kao et est basée à Olathe, Kansas, États-Unis. Garmin propose une large gamme de produits pour les consommateurs. Ils comprennent des appareils de navigation GPS pour voitures, bateaux et avions, ainsi que des trackers de fitness, des montres intelligentes et d’autres appareils portables. L’entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et a reçu de nombreux prix pour ses innovations en matière de technologie GPS.

En plus de ses produits grand public, Garmin fournit également des solutions technologiques GPS pour une variété d’industries. Vous pouvez trouver des produits Garmin dans des domaines tels que l’agriculture, le transport et l’arpentage. La société a une présence mondiale, avec des bureaux et des installations en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Australie.