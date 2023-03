La fuite de verre avant de l’iPhone 15 montre un écran immersif sur les modèles Pro, Dynamic Island sur les non-Pro

Alors qu’Apple prépare son écosystème de production pour la gamme d’iPhone 15 prévue en septembre, nous restons en train de révéler des fuites matérielles. Le dernier en date est un ensemble de vitres frontales qui sera prétendument utilisé sur le prochain iPhone plus tard cette année. Le matériel fiable qui fuit CrevettePommePro partage la vidéo de ce qu’ils prétendent être authentique en fonction de leur source.

Dans la vidéo, nous voyons trois panneaux de verre qui correspondent à nos attentes pour une partie de la gamme iPhone 15.

Le panneau de gauche semble être pour l’iPhone 15 Pro. Il montre la taille d’affichage standard et Dynamic Island avec des cadres nettement plus fins que l’iPhone 14 Pro.

Le panneau du milieu est clairement le plus grand des trois. Cela indique que nous examinons probablement la vitre avant de l’iPhone 15 Pro Max. Il arbore le même îlot dynamique en haut, et l’espace d’écran plus grand ajoute encore plus d’emphase aux cadres plus fins.

Des lunettes ultra fines associées à une courbe subtile rendront probablement l’écran de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max plus immersif que n’importe quel écran d’iPhone à ce jour.

Enfin, le troisième panneau se différencie par sa bordure comparativement plus épaisse. Il s’agit de la largeur de lunette que nous voyons déjà dans la gamme iPhone 14. L’ajout de Dynamic Island sur les modèles non Pro est la mise à niveau pour l’iPhone 15.

Bonjour! Voici la vidéo réelle de la vitre avant de la série iPhone 15, j’ai pu confirmer son authenticité avec ma source. C’est vrai! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 – CrevettesApplePro ???? (@VNchocoTaco) 5 mars 2023

ShrimpApplePro ajoute que la vidéo provient de Douyin, l’homologue de TikTok en Chine. Vous pouvez voir la vidéo dans son contexte complet ici.

Netcost-security.fr a récemment publié un certain nombre d'histoires exclusives détaillant la gamme iPhone 15 avant ses débuts cet automne :

