Super Smash Bros Ultimate Tier List 2023 (classement des personnages)

En ce qui concerne les jeux sur la plate-forme Nintendo, l’une des franchises les plus populaires et les plus anciennes n’est autre que l’univers de jeux Super Mario. Chaque console Nintendo dispose d’un bon nombre de jeux Super Mario mis à leur disposition exclusivement.

À l’heure actuelle, l’un des meilleurs jeux sur Nintendo Switch est Super Smash Bros Ultimate. Maintenant, ce n’est pas votre jeu Super Mario moyen. Bien que le jeu comporte des personnages populaires de Super Mario, vous avez également des personnages très populaires de divers jeux Nintendo ainsi que d’autres jeux tiers. Bien sûr, le personnage doit être très populaire pour être présenté dans le jeu. Et comme il y a un tas de personnages, vous devriez consulter la liste des niveaux Smash Ultimate pour connaître les meilleurs personnages.

Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi parler d’un jeu sorti en 2018 et qui n’a pas été mis à jour depuis un moment ? Eh bien, nous ne regardons pas ce que le jeu a à offrir. Au lieu de cela, nous classerons les meilleurs personnages que vous devez utiliser dans Super Smash Bros Ultimate.

Vous voyez, une liste de niveaux est un excellent moyen pour beaucoup de gens, y compris les joueurs qui lanceront le jeu pour la première fois. C’est toujours une bonne idée de comprendre quels personnages sont les meilleurs à utiliser dans les combats et quels personnages vous devriez utiliser moins ou simplement éviter complètement.

Liste des niveaux ultimes de Super Smash Bros

Nous avons couvert un bon nombre de listes de niveaux ici sur Netcost-security.fr et il est maintenant temps pour la liste Super Smash Bros Ultimate Tier. La liste des niveaux pour Super Smash Bros Ultimate est un peu différente. Au lieu d’avoir 4 à 5 niveaux différents, avec Super Smash bros, nous avons un total de 11 listes de niveaux. En effet, le jeu lui-même propose un grand nombre de personnages parmi lesquels vous pouvez choisir et jouer. Sans plus attendre, voici la liste des niveaux.

Super Smash Bros Ultimate : Liste des niveaux S+

Super Smash Bros Ultimate: Liste des niveaux S

Sonique

Renard

ROB

Kazuya

Roy

Pêche

Marguerite

Super Smash Bros Ultimate : Liste des niveaux S

Nuage

Loup

Diddy Kong

Pikachu

Pac-Man

Serpent

Min Miu

Plautena

M. Game and Watch

Shulk

Super Smash Bros Ultimate : Liste des niveaux A+

Yoshi

Mario

Lucine

Cendre

Wario

Samus

Samus sombre

Zéro Costume Samus

Séphiroth

Super Smash Bros Ultimate: Liste des niveaux A

Olimar

Jeune lien

Éponge

Sora

Byleth

Greninja

Ken

Cheik

Ryu

Combattant Mii

Méga-homme

Super Smash Bros Ultimate : Liste des niveaux B+

Capitaine Faucon

Nes

Falco

Corría

Chrome

héros

Bayonette

Liaison

Louis

Super Smash Bros Ultimate: Liste des niveaux B

Rosalina et Luma

Lien de dessin animé

Bowser

Méta Chevalier

Fosse

Fosse sombre

Lien

marth

Pichu

Grimpeurs sur glace

Super Smash Bros Ultimate : Liste des niveaux C+

Entraîneur Wii Fit

Lucas

Jigglypuff

Ridley

Mii Artilleur

Rouge-gorge

Mewtwo

rugissement incendiaire



Super Smash Bros Ultimate: Liste des niveaux C

Ike

Banjo et Kazooie

Chasse au canard

Simon

Richter

Villageois

Donkey Kong

Lucaire

Bowser Jr.

Super Smash Bros Ultimate : Liste des niveaux D+

Isabelle

Roi K

Rool

Zelda

Kirby

Usine de Pirhana

Épéiste Mii

Dr Mario

Roi DaDiDou

Super Smash Bros Ultimate: Liste des niveaux D

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs et des pires personnages que vous pouvez choisir et jouer dans le jeu vidéo populaire Nintendo Switch : Super Smash Bros Ultimate. Le jeu est très amusant étant donné que vous pouvez jouer en solo, en multijoueur local et même avec d’autres personnes via le multijoueur en ligne. Le jeu peut être acheté sur Boutique Nintendo pour 59,99 $. Si vous avez l’impression d’avoir une liste de niveaux qui classe les personnages différemment de ce que nous avons répertorié ci-dessus, n’hésitez pas à laisser votre liste de niveaux sur nos réseaux sociaux.

