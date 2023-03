Opinion : Top 5 des demi-finales

Avis de l’éditeur : L’industrie a beaucoup changé au cours des huit années écoulées depuis que nous avons rédigé notre première analyse sur les cinq principales sociétés de puces. Nous pensions que les semi-remorques n’étaient plus une industrie en croissance et que le seul moyen pour les entreprises de continuer à croître était de gagner des parts de marché (difficilement) ou d’acheter d’autres entreprises. Cela est particulièrement vrai dans les semi-conducteurs car la plupart de ces entreprises sous-traitent leur fabrication à des fonderies comme TSMC et GlobalFoundries.

Près d’une décennie plus tard, une grande partie de la consolidation a eu lieu et il reste peu de transactions évidentes à conclure. Vous pourriez donc penser que notre liste devrait être en grande partie inchangée, mais ce n’est pas le cas, mais les raisons des changements ne sont pas les mêmes que par le passé.

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Ben Bajarin a écrit un article similaire il n’y a pas si longtemps sur les cinq sociétés de semi-conducteurs « les plus importantes ». Cela a touché une corde sensible car nous avons écrit une analyse similaire dans le passé. Bajarin a une liste solide, et nous avons pensé que son inclusion d’Apple était intelligente et importante. Cependant, nous avons une approche différente.

Les critères d’inscription de Bajarin sur la liste diffèrent des nôtres. Il examine les entreprises qui pilotent ou contrôlent des plates-formes de calcul. En revanche, notre liste est basée sur les entreprises qui survivront à la consolidation en cours de l’industrie, ce qui n’est pas la même chose. Nous n’inclurons donc pas Apple ou Google, car ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions de l’industrie, mais méritent des mentions honorables.

Voici notre liste :

Le duopole analogique de Texas Instruments et ADI

Qualcomm

Nvidia

Une société de puces chinoise – TBD

Les ruines fumantes d’Intel

Texas Instruments et ADI sont des entrées faciles pour la liste, mais sont souvent négligées. Les deux sociétés fabriquent une vaste gamme de produits auxquels la plupart d’entre nous ne pensent jamais. Avec l’acquisition de Maxim par ADI, il n’y a plus d’autres sociétés analogiques de leur envergure. Il existe de nombreuses petites entreprises qui se taillent des niches spécifiques qui peuvent connaître des années de croissance rentable indépendante ou finir par devenir la cible de l’une de ces deux sociétés. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit à l’horizon pour déplacer ces deux-là.

À un moment donné, on craignait sérieusement que Qualcomm ne soit plus là encore longtemps. Mais ils ont maintenant survécu à une socket de contrôle hostile et se sont lancés dans une nouvelle stratégie intelligente, ce qui indique probablement qu’ils seront un acteur majeur pendant de nombreuses années à venir. Nous devrions probablement ajouter MediaTek à cette liste également, ils semblent être dans une position solide, mais nous avons déjà étendu les règles de la liste avec les deux sociétés analogiques, et MediaTek opère dans un ensemble très différent de conditions d’entreprise et géopolitiques.

Nvidia est la troisième retenue de notre dernière liste, et si quelque chose semble n’avoir fait qu’étendre leur pertinence. Cela repose non seulement sur leur domination du marché de l’IA, mais aussi sur leurs plans très ambitieux visant à étendre leur portée à l’ensemble du centre de données.

Avant d’étoffer le reste de la liste, un petit mot sur deux entreprises qui ne figurent pas sur la liste. Le premier est Marvell. Nous avons une haute opinion de Marvell, ils ont bien exécuté une stratégie solide pendant de nombreuses années, mais il y a maintenant la question très évidente de savoir ce qu’ils veulent faire ensuite ? Nous avons vu des arguments selon lesquels ils pourraient être soit des prédateurs, soit des proies dans la consolidation des demi-finales. Continuent-ils leur chemin d’acquisitions ou se conditionnent-ils pour la vente ? Aucune des deux options n’est excellente, il ne reste plus beaucoup de bonnes cibles et il n’y a pas beaucoup d’acquéreurs motivés. Si nous devions deviner, notre sentiment est qu’ils ont fait un excellent travail et veulent maintenant sortir, l’alternative va nécessiter beaucoup de travail acharné.

L’autre société absente de la liste est Broadcom. Ils y étaient la dernière fois, mais maintenant nous devons nous demander combien de temps ils veulent rester dans le secteur des demi-finales. Comme nous l’avons dit, au fond, il s’agit moins d’une société de semi-finis que d’un fonds de capital-investissement qui se concentrait auparavant sur les semi-finis, mais qui se concentre désormais sur les logiciels. Nous ne serions pas surpris si quelque part sur la route, ils commençaient à se départir des actifs de puces. Il y a tellement plus de cibles dans les logiciels…

Prendre leur place sur la liste est une société de puces chinoise « à déterminer ». Nous ne savons pas lequel, ils n’ont peut-être même pas encore été fondés, mais dans dix ans, il y aura une entreprise de puces chinoise hautement compétitive à l’échelle mondiale à laquelle tout le monde devra prêter attention. Bien sûr, la géopolitique pourrait jeter une clé dans cette vision, mais en l’absence d’une nouvelle escalade drastique, nous pensons qu’il est très probable qu’au moins l’une des milliers d’entreprises sans usine en Chine survivent aujourd’hui au défi d’émerger en tant qu’acteur mondial.

Et cela nous amène à Intel. Nous sommes de plus en plus d’test qu’Intel ne peut pas survivre dans sa forme actuelle. Nous n’en sommes pas contents, mais nos sentiments n’entrent pas en ligne de compte dans la froide et dure réalité de l’entreprise. Bien sûr, il y a toujours une valeur énorme dans ce qu’Intel a, ils ont tellement de talent, il y a des atouts clés qui survivront. Que par miracle l’entreprise actuelle fasse un retour, ou plus probablement qu’elle soit scindée et acquise par d’autres, cet actif finira par générer de la valeur pour quelqu’un.

Mentions honorables

Cette liste a un objectif assez étroit – les sociétés de conception de puces sans usine. L’écosystème plus large est déjà assez bien couvert ailleurs. Le monde entier réalise maintenant à quel point TSMC et ASML sont devenus irremplaçables, et nous n’avons donc pas examiné l’espace des équipements de fabrication de plaquettes (WFE), qui ne devrait pas changer de si tôt.

De même, nous n’avons pas abordé le secteur de la mémoire car il est assez stable depuis une décennie. Cela pourrait changer maintenant, Samsung rompant apparemment la trêve de longue date dans le secteur en maintenant ses capacités d’investissement en expansion tandis que ses pairs réduisent fortement, et Western Digital a du mal à digérer son acquisition de Sandisk. Couplé à la réduction brutale des sociétés chinoises de mémoire (notamment YMTC), nous pourrions voir bientôt des changements dans la mémoire, mais nous laisserons cela hors de notre portée aujourd’hui.

Enfin, nous devons aborder le sujet de toutes les entreprises non spécialisées dans la conception de leurs propres puces.

Apple reste la société de semi-conducteurs la mieux gérée de la planète, bien qu’elle présente des signes de trébuchement récents. De même, Google supprime la société de semi-conducteurs la plus innovante de la planète, dont les efforts pour élargir le bassin de concepteurs de semi-conducteurs pourraient modifier complètement l’industrie quelque part sur la route. Enfin, AWS d’Amazon est un autre concurrent pour cette liste ayant fait plus que quiconque pour amener les processeurs Arm au centre de données, avec le poids de modifier la dynamique de la plate-forme de l’ensemble de l’industrie.

