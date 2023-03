Nubia Z50 Ultra avec la puce la plus puissante repérée dans GeekBench

Nubia est l’une de ces marques chinoises de premier plan qui conçoit d’excellents produits et est à l’avant-garde des nouvelles technologies, mais n’arrive pas au sommet. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais ce n’est pas le moment d’en discuter. Au lieu de cela, nous souhaitons attirer votre attention sur un nouveau smartphone qui arrivera dans les magasins le 7 mars. Si vous pouvez deviner, nous parlons du Nubia Z50 Ultra.

En fait, la version vanille de la série a été lancée en décembre 2022. Elle n’était disponible que sur le marché intérieur. Mais nous savons que la société a commencé à promouvoir le prochain Nubia Z50 Ultra.

Nubia Z50 Ultra a fait son apparition sur une plate-forme d’analyse comparative avant son lancement

Ce combiné se démarquera non seulement par sa caméra sous-écran de nouvelle génération, mais aussi par la simple caméra à l’arrière. En dehors de cela, il s’agit d’un modèle avec un matériel très puissant.

Récemment, le Nubia Z50 Ultra est apparu sur TENAA et a été repéré dans une image en direct. Pricebaba nous dit que cet appareil est également apparu sur GeekBench. Selon ce dernier, notre protagoniste aura la puce Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de RAM. Il fonctionnera également sur Firefox OS basé sur Android 13. En termes de résultats aux tests, il a obtenu 1494 dans le test monocœur et 5121 dans le test multicœur.

De plusieurs teasers, nous avons pu apprendre qu’il aura un design d’écran sans lunette. Il s’agit d’un téléphone à écran plat qui cache une caméra sous l’écran. La nouvelle technologie, appelée « Neovision », a mis 6 ans à se développer. Il vous donne des photos et des vidéos selfie de meilleure qualité. Il faut aussi savoir que la caméra frontale a une résolution de 16 mégapixels et une ouverture de f/2.0. En général, il ressemble au Red Magic 8 Pro.

À l’arrière, le Nubia Z50 Ultra utilise le CMOS Sony IMX786 comme appareil photo principal. Il a une résolution de 64 mégapixels, un format optique de 1/1,3 pouce, une distance focale équivalente de 35 mm et une ouverture de f/1,6 avec OIS. En comparaison, l’iPhone 14 Pro a un objectif de 24 mm. Mais le 35 mm est ce que de nombreux photographes préfèrent. Il y aura également un objectif de 85 mm pour le téléobjectif de 64 mégapixels. Le troisième objectif aura une résolution de 50 mégapixels.