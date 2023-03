L’application Contacts de Google vous notifiera des anniversaires

Il existe de nombreuses fonctionnalités et applications que Google propose pour nous faciliter la vie. Ce n’est un secret pour personne que le marché regorge de divers widgets et applications similaires proposés par le géant de la technologie. Donc, il met vraiment du sang, de la sueur et des larmes pour améliorer ses applications. La meilleure preuve en est l’application Contacts. Il a reçu de nombreuses mises à jour récemment. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajouter des contacts à partir d’autres applications Workspace sur le Web. Une autre mise à jour était l’onglet Highlights. Ce dernier a maintenant une nouvelle section qui montre les événements à venir, comme les anniversaires des contacts enregistrés.

L’application Contacts est continuellement mise à jour pour résister à la concurrence

Vous devriez avoir remarqué l’onglet Highlights en bas de l’application Contacts de Google. Comme son nom l’indique, il affiche vos contacts favoris, jusqu’aux numéros récemment appelés ou ajoutés. Selon 9to5Google, la version 4.2 de l’application Contacts comprend une nouvelle section intitulée « Pour vous ». Il affiche des cartes avec les anniversaires de vos contacts enregistrés qui arrivent dans les prochains jours. Il existe des boutons d’action rapide pour les appeler ou envoyer un SMs aux contacts.

Nous comprenons qu’il existe un certain chevauchement avec les fonctions de l’Assistant. Mais c’est raisonnable, car Google essaie de faire de l’application Contacts un centre d’informations sur toutes les personnes que vous connaissez. Fait intéressant, vous ne pouvez toujours pas définir de rappels d’anniversaire pour les contacts dans Google Agenda.

Si vous avez coché l’onglet Pour vous et que vous ne voyez pas les anniversaires de vos contacts, cela peut être dû au fait que vous n’avez enregistré aucun anniversaire pour eux. Il est également possible que la mise à jour n’ait pas encore atteint votre région. Pour vérifier si elle est disponible pour votre appareil, visitez Play Store et voyez si l’application Contacts a été mise à jour. Ou vous pouvez choisir une autre méthode pour vérifier si l’application a été mise à jour ou non.