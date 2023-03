AMD corrige officiellement un bug de driver rare soupçonné de bloquer les installations de Windows

Récapitulatif : les utilisateurs de cartes graphiques AMD ont signalé des cas d’installations de drivers bloquant complètement leurs installations Windows depuis la mi-février. Malgré les rapports apparus sur plusieurs médias sociaux et forums, aucune déclaration officielle concernant la question n’a jamais été faite. AMD s’est maintenant avancé et a admis avoir été en mesure de reproduire le problème, identifiant l’option « Factory Reset » du package de drivers Adrenalin comme le problème principal.

Le problème, initialement signalé plus tôt cette année, était soupçonné d’être un bug dans le récent package de drivers Adrenalin 23.2.1. Les utilisateurs d’AMD qui ont eu la malchance de rencontrer le problème tenteraient d’installer les drivers, mais rencontraient une erreur de lecteur de démarrage inaccessible au redémarrage. Une fois rencontrés, les utilisateurs concernés avaient deux choix : tenter de restaurer à un point de restauration antérieur ou réinstaller complètement Windows.

Le rédacteur en chef de PCWorld, Brad Chacos, a enquêté sur le problème et travaillé en étroite collaboration avec AMD pour l’identifier et le résoudre depuis les premiers rapports. Dans un article récent, Chacos a rapporté qu’AMD avait officiellement reconnu le problème, découvrant une faille qui pourrait entraîner le démarrage inaccessible. scénario lors de l’utilisation de l’option « Factory Reset » du logiciel lors de l’installation du driver.

« Nous avons reproduit un problème qui peut se produire dans un très petit nombre de cas si une mise à jour PC se produit lors de l’installation du logiciel AMD : Adrenalin Edition, et nous enquêtons activement. Nous recommandons aux utilisateurs de s’assurer que toutes les mises à jour système sont appliquées ou mises en pause avant l’installation. le driver et que l’option « Factory Reset » n’est pas cochée pendant le processus d’installation du driver AMD. Nous nous engageons à résoudre les problèmes aussi rapidement que possible et encourageons fortement les utilisateurs à soumettre les problèmes avec AMD Software : Adrenalin Edition via l’outil de rapport de bug. »

Selon l’article, AMD enquête activement sur le problème, qui s’est avéré extrêmement rare et difficile à reproduire. Indépendamment de sa rareté, le potentiel d’installation bâclée du système d’exploitation et de perte de données n’est jamais une possibilité prometteuse. Heureusement, il existe une solution de contournement très simple : ne cochez simplement pas la case « Factory Reset » pendant le processus d’installation d’Adrenalin.

Bien que de nombreux utilisateurs ne cochent jamais la case de la fonctionnalité, certains l’utilisent pour effacer les anciennes données et assurer une installation propre du driver. Tous les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lors de l’utilisation de la fonction « Factory Reset » jusqu’à ce qu’un correctif soit implémenté. Ceux qui l’utilisent pour effectuer une installation propre et effacer tous les fichiers de driver hérités peuvent se rabattre sur un autre outil de suppression de driver graphique bien connu, Display Driver Uninstalller (DDU). Le programme est disponible pour Windows 7 à Windows 11 et peut être utilisé pour supprimer toute trace de drivers graphiques AMD, Nvidia ou Intel.

Le bug est extrêmement rare et de nombreux utilisateurs (moi y compris) ont installé les derniers packages de drivers en utilisant la fonction de réinitialisation sans problème. Cela n’indique pas qu’il n’existe pas, et s’assurer que la case « Factory Reset » n’est pas cochée est une étape extrêmement simple pour vous assurer de ne pas devenir l’un des utilisateurs concernés avant qu’AMD ne puisse résoudre le problème.

