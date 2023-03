Ce sont les meilleurs bras de moniteur pour apporter de la flexibilité à l’écran externe de votre Mac

Vous souhaitez améliorer la flexibilité de votre écran externe Mac (ou PC), créer plus d’espace sur votre bureau ou simplement composer votre configuration ? Un bras de moniteur VESA est un moyen simple de faire tout cela avec d’excellentes options à partir de moins de 50 $. Lisez la suite pour découvrir les meilleurs bras de moniteur pour Mac, du plus simple au plus haut de gamme.

Que vous ayez choisi l’écran Studio d’Apple, un autre moniteur ou que vous souhaitiez mettre à niveau votre écran externe existant ou même un iMac, un bon bras de moniteur est une mise à niveau précieuse pour l’ergonomie, la flexibilité de configuration du bureau, etc.

Bien que nous nous concentrions ci-dessous sur les bras de moniteur à montage sur bureau qui offrent le plus de flexibilité sans avoir à percer de trous dans votre mur, la plupart des marques mentionnées vendent également une version à montage mural.

Même si la plupart des moniteurs prennent en charge le montage VESA, vous voudrez revérifier le vôtre pour vous assurer qu’il est compatible. Pour certains produits Apple comme le Pro Display XDR et l’iMac Pro, vous pouvez acheter un adaptateur VESA à tout moment. D’autres produits comme le Studio Display peuvent être modifiés après l’achat dans un Apple Store pour ajouter un support VESA s’il n’est pas configuré initialement.

Meilleurs bras de moniteur pour Mac (ou PC)

Vive

Ma propre configuration avec le bras Vivo et l’écran LG UltraFine

Si vous recherchez un design simple, le bras de moniteur unique Vivo noir mat est une option intemporelle. J’ai ce modèle depuis plus de quatre ans et il est robuste, abordable et fonctionne avec une large gamme de tailles d’écrans.

J’aime le fait que vous puissiez choisir de le monter au centre de votre bureau ou d’opter pour une esthétique d’affichage flottante décalée – à laquelle la conception de style poteau se prête bien. Le principal inconvénient ici est que vous devez saisir une clé Allen pour certains ajustements.

Fonctionne avec des moniteurs jusqu’à 32 pouces

Supporte jusqu’à 22 livres

Conception simple et épurée

Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Plage d’inclinaison : -90 à +90 degrés

Rotation : 360 degrés

Pivot : 360 degrés

Hauteur maximale du bras : 16 pouces

Extension maximale : 16 pouces

Clips de gestion des câbles inclus

Le support à œillets et à pince fonctionne avec des bureaux jusqu’à 3,25 pouces d’épaisseur

Couleur : noir mat

Garantie 3 ans

Prix ​​: 49,99 $, souvent moins

Vivo propose également une version à double moniteur pour 36 $ ainsi qu’un modèle articulé à bras à ressort à 29 $ comme les options ci-dessous.

Huanuo

Le bras de moniteur Huanuo HNSS6 est un ressort à gaz, un support entièrement articulé que beaucoup verront comme une avancée par rapport au style de poteau en termes de fonctionnalité et présente également une esthétique de conception plus audacieuse.

Ce bras de moniteur (et les autres ci-dessous) est idéal pour ceux qui ajusteront régulièrement leur affichage et apprécieront le repositionnement sans outil.

Fonctionne avec des moniteurs jusqu’à 30 pouces

Prend en charge jusqu’à 14,3 livres

Le ressort à gaz facilite le réglage et le maintien en place (aucun outil nécessaire)

Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Plage d’inclinaison : -50 à +35 degrés

Rotation : 360 degrés

Pivot : 180 degrés

Hauteur maximale du bras : 16,1 pouces

Extension maximale : 18,5 pouces

Gestion des câbles incluse

La couleur noire

Garantie 5 ans

Prix ​​: 39,99 $

Aux côtés du HNSS6 se trouvent le HNDS6 à double écran au prix de 89 $ (souvent moins) et le HNSS12 à 89 $ qui peut contenir des moniteurs jusqu’à 35 pouces. Huanuo fabrique également une gamme de bras muraux.

Ergotron

L’Ergotron LX est présenté comme un bras de moniteur de qualité professionnelle. Il arbore une construction en aluminium raffinée et des options de finition haut de gamme comme l’argent poli, le noir mat et le blanc. Le LX prend également en charge les moniteurs grands et lourds et est livré avec une garantie de 10 ans.

Fonctionne avec des moniteurs jusqu’à 34 pouces

Supporte jusqu’à 25 livres

Utilise la technologie « Constant Force » d’Ergotron pour des ajustements faciles

Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Plage d’inclinaison : 75 degrés

Rotation : 360 degrés

Panoramique : 360 degrés

Extension maximale : 25 pouces

Ascenseur maximum : 13 pouces

Le support à œillets ou à pince fonctionne avec des bureaux jusqu’à 6,1 cm d’épaisseur.

Gestion des câbles incluse

Couleur : noir mat, aluminium poli et blanc

Garantie 10 ans

Prix ​​: 189 $

Ergotron propose une version à double écran du bras LX et une version murale, parmi ses autres modèles.

Pleinement

Le bras de moniteur Jarvis de Fully offre un équilibre intéressant entre le Huanuo et l’Ergotron. Il supporte près de 20 livres, est disponible en trois couleurs et dispose d’une garantie de 15 ans à un prix inférieur au coût de l’Ergotron.

Fonctionne avec des moniteurs jusqu’à 32 pouces

Prend en charge jusqu’à 19,8 livres

Réglage facile de la tension

Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm

Pivot : 360 degrés

Hauteur maximale du bras : 19,8 pouces

Extension maximale : 23,8 pouces

Montage par œillet ou pince sur des bureaux jusqu’à 3,5 pouces d’épaisseur

Gestion des câbles intégrée

Couleur : noir, argent ou blanc

Garantie 15 ans

Prix ​​: 129 $ (parfois moins)

Meilleurs bras de moniteur pour Mac

Tous ces bras de moniteur ont résisté à l’épreuve du temps et ont obtenu certaines des notes les plus élevées de la part des utilisateurs. Peu importe où vous atterrissez avec ce qui est le plus important entre le design, la fonctionnalité, la finition et le prix, il devrait y avoir quelque chose pour tout le monde sur la liste ci-dessus.

Et lorsqu’il s’agit de placer votre moniteur dans la position la plus ergonomique pour éviter les douleurs au cou, les experts recommandent de l’avoir de sorte que vos yeux soient alignés avec le tiers supérieur de votre écran. Découvrez plus de détails à ce sujet dans notre procédure pas à pas complète.

Merci d’avoir lu notre guide sur les meilleurs bras de moniteur pour Mac !

