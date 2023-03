Le Galaxy S23 Ultra a un autre problème : cette fois avec le stylet

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung est un smartphone populaire doté de plusieurs fonctionnalités impressionnantes, notamment son stylet S Pen intégré. Cependant, un nombre croissant d’utilisateurs signalent des problèmes avec le stylet. Plus précisément, il continue de se déconnecter de l’appareil.

Le S Pen est un élément déterminant de la série Galaxy S depuis l’absorption de la gamme Galaxy Note axée sur la productivité. Par conséquent, les utilisateurs sont naturellement mécontents que cela ne fonctionne pas comme il se doit. Des plaintes concernant le problème de déconnexion ont fait surface sur Reddit, les forums communautaires Samsung et Twitter, indiquant qu’il s’agit d’un problème répandu.

Samsung Galaxy S23 Ultra a un problème de stylet

Lorsque le stylet est retiré de l’emplacement de stockage, les utilisateurs reçoivent une notification indiquant qu’il est déconnecté. Les obligeant à le réinsérer. Certains utilisateurs ont signalé que leur stylet ne se connecte pas du tout à leur téléphone. Le problème de déconnexion du S Pen est préoccupant car la connectivité Bluetooth est nécessaire pour les fonctionnalités avancées.

Plusieurs solutions potentielles sont disponibles pour résoudre le problème. Un correctif qui semble fonctionner pour de nombreuses personnes consiste à activer la bascule « Garder le S Pen connecté ». Les utilisateurs peuvent trouver cette option en accédant à Paramètres, en sélectionnant Fonctionnalités avancées, puis en appuyant sur S Pen. Bien que cette solution de contournement puisse utiliser plus de batterie, son impact est peu susceptible d’être significatif.

Une autre option consiste à réinitialiser le S Pen en ouvrant Paramètres, en choisissant Fonctionnalités avancées, en accédant à S Pen. Et en tapant sur les trois points verticaux en haut. Cependant, ce correctif n’est que temporaire et les problèmes de connexion peuvent réapparaître après un certain temps.

Malgré ces problèmes, il convient de noter que le S Pen fonctionne toujours même lorsqu’il n’est pas connecté. Néanmoins, le problème de déconnexion est probablement un problème logiciel, et Samsung le réglera probablement bientôt.

Ce n’est pas le seul bug que les utilisateurs ont signalé sur le Galaxy S23 Ultra depuis sa sortie il y a moins d’un mois. Plusieurs utilisateurs ont également signalé des problèmes avec l’affichage de l’appareil. Cependant, aucun appareil n’est à l’abri des bugs, et tant que ces problèmes sont corrigés, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Malgré ces problèmes, le S23 Ultra a reçu de bons commentaires des acheteurs et des critiques, et des problèmes comme celui-ci ne l’empêcheront probablement pas de devenir l’un des meilleurs téléphones de 2023.