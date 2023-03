Meta réduit les prix de Quest 2 et Pro alors qu’Apple prépare son casque à 3 000 $

Meta a annoncé des changements visant à rendre ses casques Quest 2 et Quest Pro VR plus attrayants. Le Quest 2, plus abordable, baisse de 70 $, le prix du Quest Pro 2 étant réduit de 500 $. La nouvelle survient après que Meta a subi une grosse perte pour sa division «Reality Labs» en 2022 et les attentes pour Apple de montrer son premier casque en juin.

Meta a annoncé aujourd’hui les principaux changements de prix – en particulier pour le Quest Pro – qui entreront en vigueur le 5 mars (via CNBC).

Le Meta Quest 2 passera de 489 $ à 429 $ et le Quest Pro haut de gamme chutera de 33 %, passant de 1 499 $ à 999 $.

Souligné par CNBC, Reality Labs, la division AR / VR de Meta, a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022 et la baisse des prix de son matériel Quest fait partie du plan de l’entreprise pour augmenter sa clientèle.

Cependant, comme Mark Zuckerberg, PDG de Meta, l’a précédemment partagé, la société ne cherche pas à tirer profit du matériel Quest, en fait, cette baisse de prix peut être la société qui continue à en faire un produit d’appel (ou un encore plus important si c’était déjà le cas).

En octobre, après avoir critiqué le prix attendu jusqu’à 3 000 $ du casque d’Apple qui sera annoncé, Zuckerberg avait ceci à dire :

« Ce sont généralement les gens qui construisent du matériel et ils essaient d’en tirer profit, où si vous êtes Apple, vous construisez du matériel et vous facturez autant que vous le pouvez », a déclaré Zuckerberg. « Je pense que quelqu’un vient dans l’espace et dit essentiellement, nous allons construire le meilleur matériel dans l’espace et nous allons essentiellement le vendre à un seuil de rentabilité et dans certains cas [at a loss].”

Meta a réitéré l’approche en disant « Notre objectif a toujours été de créer du matériel abordable pour le plus grand nombre de personnes possible afin de profiter de tout ce que la réalité virtuelle a à offrir. »

Les baisses de prix auront lieu le 5 mars pour ceux aux États-Unis et au Canada avec le lancement des prix mis à jour dans le monde entier le 15 mars.

Dans les nouvelles connexes, cette semaine, nous avons également eu un aperçu de la feuille de route AR / VR de Meta pour les prochaines années.

Casque Apple Reality Pro

En attendant, en début d’année, Bloomberg nous apprenait beaucoup de détails sur le casque Reality Pro d’Apple qui pourrait être annoncé dès cet été.

Alors que le casque haut de gamme pouvant coûter 3 000 dollars devait être dévoilé ce printemps, Apple aurait poussé cela pour révéler le Reality Pro à la WWDC en juin.

Comme Quest Pro de Meta, l’Apple Reality Pro devrait être orienté vers les développeurs et les applications professionnelles.

