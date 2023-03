TikTok interdit au Canada, les États-Unis pourraient être les prochains

Dans une tournure des événements surprenante, le gouvernement du Canada a scellé le sort de TikTok. Les utilisateurs de la plate-forme populaire de courtes vidéos devront trouver une autre application pour s’amuser. Oui, TikTok a été interdit au Canada le 28 février. Selon le gouvernement, c’était la bonne décision après plusieurs cycles d’évaluation. L’application présentait un « niveau de risque inacceptable ». Le Canada est préoccupé par l’implication possible entre ByteDance et la Chine. En raison des multiples problèmes de confidentialité et de sécurité, il n’y avait pas d’autre moyen que de bloquer l’application. Ceci est important car cela pourrait donner de la force à une nouvelle décision qui interdira l’application de plusieurs marchés, y compris les États-Unis.

Le Canada a pris cette décision à la suite de certaines préoccupations. L’application avait des méthodes de collecte de données suspectes, ce qui constitue un risque majeur pour les cyberattaques. Le Canada accuse l’application de collecter une grande quantité de données d’utilisateurs et de les partager avec le gouvernement chinois. Comme d’habitude, l’entreprise a toujours nié ce fait. Cependant, on peut citer Huawei, qui a nié ses liens avec la Chine. Cependant, le refus n’a pas changé le sort du géant.

TikTok est interdit au Canada, mais cela n’affectera que les personnes liées au gouvernement

« À partir du 28 février 2023, l’application TikTok sera supprimée des appareils mobiles émis par le gouvernement. Les utilisateurs de ces appareils seront également empêchés de télécharger l’application ». Cette décision est prise pour des raisons de sécurité. Après tout, le régime juridique qui régit les informations collectées à partir des appareils mobiles suscite certaines inquiétudes. De plus, il est conforme à l’approche des partenaires internationaux du Canada. « Les méthodes de collecte de données de TikTok offrent un accès considérable au contenu du téléphone ».

À l’heure actuelle, le déménagement n’aura pas d’effet direct sur l’ensemble des utilisateurs. Mais c’est certainement le début de quelque chose. Eh bien, si d’autres inquiétudes émergent, le Canada pourrait inévitablement opter pour une interdiction nationale. Cela empêcherait les utilisateurs réguliers d’utiliser l’application. L’objectif est clairement d’empêcher les ingérences étrangères et les cybermenaces. Le Canada espère atténuer les risques associés à la collecte de données de l’application. Il protégera également les données sensibles contre les violations potentielles.

Pour l’instant, l’application peut toujours être populaire parmi les utilisateurs. Mais cela ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Comme nous l’avons déjà dit, d’autres interdictions peuvent survenir à l’avenir. Si la situation de TikTok s’aggrave et que davantage de pays optent pour une interdiction totale, le Canada suivra inévitablement.

À l’heure actuelle, nous pensons que les États-Unis sont la pièce maîtresse de ce jeu. Il sera difficile pour ses alliés de continuer à soutenir l’application si l’Oncle Sam opte pour une interdiction. Compte tenu des inquiétudes croissantes et des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, cela semble n’être qu’une question de temps.