Comment installer App Lab sur le casque Oculus Quest 2

Les jeux de réalité virtuelle ont pris de l’ampleur. Vous pouvez profiter de nombreux jeux, que ce soit en solo ou avec vos amis via les modes de jeu multijoueurs. Désormais, tout comme le Google Play Store sur Android, le Meta Quest 2 possède également son propre magasin d’applications où vous pouvez télécharger et installer vos applications et jeux préférés. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez installer et jouer à des jeux actuellement en cours de test et en phase bêta ?

La quête a App Labs et nous allons jeter un œil à App Lab. Si vous ne savez pas ce que c’est et comment vous pouvez accéder au laboratoire d’applications, c’est le bon guide pour vous. Commençons.

Qu’est-ce que App Lab sur Meta Quest 2 ?

App Labs est une boutique d’applications présente sur l’Oculus Quest. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, il y a des moments où les développeurs de diverses applications et jeux veulent tester leurs applications. Bien plus tôt pour que tout cela soit fait, les applications seraient mises à disposition sur Sidequest. Cela indique que vous devrez charger ces applications sur votre Quest 2 à l’aide du PC. Maintenant, avec App Labs disponible, vous n’avez plus besoin de télécharger les applications ou d’avoir besoin d’un PC pour installer ces applications sur votre Meta Quest 2.

Bien que cela semble être une solution facile pour obtenir des applications qui sont actuellement en test bêta, ce n’est pas si simple. Tout d’abord, vous ne pouvez pas rechercher ces applications et jeux directement via l’Oculus Store. Donc, pour éviter ce genre d’obstacles et de problèmes, vous pouvez suivre ces étapes pour parcourir les différentes applications présentes dans App Labs et également les acheter et installer les jeux sur votre casque Quest 2 VR.

Comment obtenir App Lab sur Meta Quest 2

Maintenant, pour commencer ce processus, vous avez juste besoin d’une bonne connexion Internet et de votre casque Quest 2. Vous devrez porter le casque pour ces étapes. Commençons.

Allumez le casque Oculus et portez-le sur votre tête. Ouvrez le navigateur Web présent sur votre casque méta Quest 2 VR. Maintenant, dirigez-vous vers le Site Web d’Oculus App Lab. Ce site Web a été développé par la même équipe derrière Sidequest. Alors oui, vous pouvez visiter ce site Web en toute sécurité. Ici, vous pourrez voir une tonne de jeux dans différentes catégories, à savoir les meilleurs, les nouveaux, les tendances, les jeux gratuits et les jeux en vente. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le jeu que vous voulez. Cela vous mènera maintenant à l’officiel Boutique d’applications Oculus sur votre casque Quest 2. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton obtenir pour l’installer gratuitement ou payer le montant pour acheter le jeu. Une fois cette partie terminée, le jeu sera maintenant téléchargé sur votre casque Quest 2. Sur l’écran d’accueil de votre Quest 2, vous verrez l’application nouvellement téléchargée. Sélectionnez-le pour jouer au jeu immédiatement.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez rechercher des jeux App Lab et éventuellement les installer sur votre casque meta Quest 2. Il s’agit d’un processus simple et facile qui ne vous oblige pas à télécharger une application et vous n’avez pas non plus besoin d’utiliser le PC pour obtenir ces applications.

