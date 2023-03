Netcost-security.fr a dévoilé le mois dernier un premier aperçu de la conception de l’ensemble de la gamme iPhone 15 basée sur des fichiers CAO utilisés pour construire les téléphones ainsi que des accessoires compatibles. Mais une chose qui restait floue était la disposition des boutons de volume, qui seraient capacitifs plutôt que physiques. Netcost-security.fr a entendu dire par une source que l’iPhone 15 Pro aura de nouveaux boutons de volume unifiés, ainsi qu’un bouton de sourdine «de type pression».

Détails sur les boutons de volume capacitifs de l’iPhone 15

Selon notre source, qui est habituée à fabriquer des accessoires certifiés pour les produits Apple, les modèles d’iPhone 15 Pro abandonneront les boutons séparés d’augmentation et de diminution du volume pour un nouveau bouton unique qui fonctionne dans les deux sens selon l’endroit où l’utilisateur appuie dessus.

Une première rumeur sur l’iPhone 15 Pro avait déjà mentionné que les téléphones de cette année adopteraient de nouveaux boutons à semi-conducteurs avec des retours haptiques, similaires au bouton Home introduit avec l’iPhone 7. Cela indique que les boutons n’auront plus de pièces mobiles et identifieront la pression. niveau pour travailler.

Les rendus avaient déjà révélé une seule découpe pour les boutons de volume, mais il n’était pas clair si Apple opterait réellement pour un seul bouton au lieu de deux. La disposition des nouveaux boutons de volume peut ressembler à celle des anciens modèles d’iPhone et d’iPad. Mais bien sûr, avec les nouvelles technologies derrière.

De plus, la source nous a dit que le Switch de sourdine classique sera remplacé par un nouveau « bouton de type pression », ce qui suggère que le bouton sera également capacitif et que les utilisateurs devront forcer l’appuyer pour mettre le téléphone en mode silencieux. Nous avons également entendu dire que les rendus divulgués par Netcost-security.fr sont conformes à ce qu’Apple a prévu pour les nouveaux iPhones.

En savoir plus sur l’iPhone 15

Le changement le plus notable dans les iPhones de cette année basé sur les rendus qui ont fui est le passage du port Lightning à USB-C, ce qui marquerait un changement majeur par rapport au connecteur propriétaire d’Apple utilisé sur les iPhones et la plupart des accessoires Apple depuis 2012.

Cependant, les nouveaux téléphones auront un nouveau design avec des bords légèrement incurvés, tandis que la bosse de l’appareil photo sera plus grande et les cadres d’affichage plus fins. Apple conservera les quatre mêmes tailles de la gamme actuelle d’iPhone 14 pour les nouveaux modèles. Cependant, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus abandonneront l’encoche au profit de Dynamic Island.

Les nouveaux iPhones devraient être annoncés par Apple en septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :