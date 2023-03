Elon Musk apporte une triste nouvelle aux « croyants » du Tesla Cybetruck

Le Tesla Cybertruck est probablement le produit le plus médiatisé du portefeuille de l’entreprise. Le pick-up légendaire a volé la vedette lors de son annonce en raison de son design très inhabituel, mais futuriste ou inspiré d’un vaisseau spatial. Le produit a été annoncé il y a plusieurs années, mais il avance encore lentement pour devenir une réalité. En 2019, le plan était de lancer ce pick-up unique pour un prix modique de 39 900 $. Le produit était prometteur, mais apparemment, il peut être différent de celui annoncé. Aujourd’hui, Elon Musk a apporté des nouvelles qui pourraient bouleverser les croyants.

Les spécifications et les prix peuvent être différents de 2019

Au cours de la réunion des actionnaires de Tesla en 2022 plus tôt ce mois-ci, Elon Musk a révélé à la foule que des problèmes économiques plus larges avaient eu un impact sur leurs plans de déploiement du Cybertruck. De plus, il précise que le prix « sera différent » des promesses initiales. Je dois dire qu’un changement de prix peut ne pas être une grande surprise.

La situation économique en 2023 est très différente de celle de 2019. Nous avons eu une pandémie, une guerre et une grande crise dans l’industrie des composants. On peut également citer les contraintes impliquant Tesla après la lutte d’Elon Musk avec Twitter. Selon Elon Musk, beaucoup de choses ont changé depuis 2019. Pour cette raison : « Les spécifications et les prix seront différents – je déteste donner un peu de mauvaises nouvelles – mais il n’y a aucun moyen d’avoir anticipé tout à fait le l’inflation que nous avons vue et les différents problèmes », a-t-il ajouté. Nous sommes curieux de voir à quel point le produit final sera différent du concept de 2019.

Musk a donné peu d’autres détails sur la sortie du pick-up autres que quelques commentaires. Malgré cela, il tenait à faire de la promotion autour du véhicule. Selon lui, le pick-up sera « un sacré produit. Ça va être comme une putain de belle machine ».

Le pick-up est une camionnette électrique à batterie capable, en théorie, d’abattre le 0 à 100 Km/h en moins de 3 secondes. C’est impressionnant! Il bénéficie également d’un design anguleux « futuriste », qui lui a valu une certaine attention de la part des passionnés. Cependant, après plusieurs années, nous n’avons aucune idée du moment où le véhicule sera prêt à prendre la route.

Le Tesla Cybetruck est équipé d’un exosquelette en acier inoxydable et d’une carrosserie pare-balles. De plus, il viendra avec certaines des avancées technologiques de Tesla. Par exemple, il apportera le pilote automatique, permettant au véhicule de se conduire sur les autoroutes et d’effectuer automatiquement d’autres tâches. La voiture est équipée d’un moteur électrique et peut parcourir jusqu’à 500 miles avec une seule charge. Il peut s’agir d’un produit révolutionnaire dans le segment des camionnettes. Mais pour le moment, on ne sait pas si toutes les spécifications 2019 arriveront au produit final.

Le Cybertruck peut être un triomphe pour Elon Musk

Récemment, Tesla a eu quelques problèmes après l’accord d’Elon Musk avec Twitter et tous ses problèmes. La marque a perdu une certaine valeur marchande mais a rapidement récupéré les pertes. Bien que beaucoup s’attendaient à ce que l’entreprise subisse un impact important, les résultats prouvent en fait le contraire. Tesla transforme désormais chaque 100 $ de revenus en 26 $ de profit après les coûts de production. Il s’agit de la marge brute la plus importante depuis que l’entreprise a commencé à vendre plus de 50 000 voitures par an en 2015.

Tesla obtient également la marge bénéficiaire la plus élevée parmi les 10 plus grands constructeurs automobiles, offrant un énorme avantage concurrentiel en lui permettant d’investir plus d’argent dans l’amélioration des voitures. Récemment, la société a offert de nombreuses réductions aux personnes achetant des voitures Tesla aux États-Unis. Cela a fini par apporter des résultats très positifs à la marque qui a connu une augmentation de la demande. Maintenant, nous sommes curieux de voir si 2023 est l’année où le Cybertruck arrivera enfin sur le marché pour attirer des fans encore plus fidèles.