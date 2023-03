Découverte de la plasticose, une nouvelle maladie chez les oiseaux marins causée par le plastique seul

Grâce à l’analyse du tube digestif de dizaines d’oiseaux marins, une pathologie nouvelle et inquiétante a été découverte, la plasticose, une fibrose provoquée par l’ingestion de plastique.

Un puffin de l’Atlantique. Crédit : Andrea Centini

Les chercheurs ont découvert une maladie entièrement nouvelle chez les oiseaux de mer qui est causée uniquement par le plastique, c’est pourquoi ils l’ont appelée « plastiose ». Il s’agit essentiellement d’une fibrose du tractus gastro-intestinal, causée par l’apport constant de débris de plastique avec de la vraie nourriture. La présence de ce matériau détermine la formation de tissu cicatriciel qui peut avoir un impact dévastateur sur la santé animale, par exemple en réduisant la capacité digestive, la croissance et par conséquent la survie. C’est un énième exemple de combien l’Anthropocène – la fameuse ère géologique dominée par l’homme – est catastrophique pour les équilibres naturels et la faune, dont l’un des principaux indicateurs est justement la pollution plastique du milieu naturel.

La plasticose chez les oiseaux de mer a été découverte et décrite par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques du Natural History Museum, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Tasmanian Institute for Marine and Antarctic Studies (Australie), de l’University of Tasmania School of Medicine, du Gulbali Institute of Charles Sturt University et Esperance Tjaltjraak Native Title Aboriginal Corporation. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Jennifer L. Lavers, membre du Bird Group du musée du Hertfordshire, sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié des oiseaux marins particulièrement exposés à la pollution plastique : les puffins à pieds chair (Ardenna carneipes), une belle espèce d’oiseau marin de couleur foncée. qui vit dans l’océan Indien et l’océan Pacifique.

Le Dr Lavers et ses collègues ont analysé un organe spécifique du tube digestif de ces oiseaux, le proventricule, caractérisé par une forme de bâtonnet et situé entre l’œsophage et le gésier. Les chercheurs ont recherché des preuves de fibrose plastique dans 30 spécimens juvéniles de l’île Lord Howe. L’test a été réalisé à l’aide d’un test appelé « coloration trichrome de Masson », capable de mettre en évidence des tissus cicatriciels. Eh bien, tous les oiseaux qui avaient ingéré du plastique présentaient des signes évidents de fibrose, ainsi qu’une altération significative du collagène présent dans la muqueuse et la sous-muqueuse.

En termes simples, il s’agissait d’oiseaux malades présentant une affection gastro-intestinale importante, qui peut limiter la fonction digestive et l’apport en nutriments, comme certaines vitamines. « Bien que ces oiseaux aient l’air en bonne santé à l’extérieur, ils ne se portent pas bien à l’intérieur. Cette étude est la première fois que le tissu gastrique est étudié de cette manière et montre que la consommation de plastique peut causer de graves dommages au système digestif de ces oiseaux », a déclaré le professeur Alex Bond, co-auteur de l’étude, au Guardian.

L’un des aspects les plus intéressants de la recherche est que la présence d’éléments naturels dans le tube digestif, comme la pierre ponce, n’était pas associée à la présence de tissu fibreux et cicatriciel. Cela suggère des mécanismes d’interaction entre le plastique ingéré et le tractus gastro-intestinal qui restent à comprendre. De plus, le fait qu’il s’agisse de jeunes oiseaux indique clairement que le plastique leur a été offert par leurs parents, de retour de séances de chasse.

Cependant, il n’est pas surprenant que cet élément polluant soit si omniprésent et présent dans l’environnement. Qu’il suffise de dire qu’une récente enquête du Forum économique mondial a estimé la présence de 150 millions de tonnes de plastique dans les mers et les océans du monde, dans lesquels 8 millions de tonnes finissent chaque année. Rien qu’en mer Méditerranée, 570 000 tonnes de plastique finissent au cours de la même période. À ce rythme, selon les estimations, en 2040, il y aura plus de 700 millions de tonnes de plastique, alors qu’en 2050, il y aura plus de plastique dans l’eau de mer que de poisson en termes de masse.

Le plastique tue déjà atrocement des millions d’animaux marins, les étouffant, les écrasant ou les condamnant à mourir de faim. Parmi les principales victimes figurent les cétacés, les tortues marines, les poissons et les oiseaux, qui commencent également à souffrir de maladies spécifiques telles que la plasticose susmentionnée. Les détails de la recherche « Plasticosis’: Characterizing macro- and microplastic-associated fibrosis in seabird tissues » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Hazardous Materials.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :