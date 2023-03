Vous pouvez désormais modifier des fichiers PDF avec Google Drive !

Google Drive a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’annoter et de dessiner sur des fichiers PDF sur leurs appareils Android. Les nouveaux outils d’annotation sont conçus pour fournir aux utilisateurs un moyen simple et rapide d’apporter des modifications lors de leurs déplacements, par exemple lorsqu’ils se rendent à une réunion ou se rendent au travail. Le nouveau bouton d’action flottant en forme de stylo sera visible dans le coin inférieur droit de l’écran lors de l’ouverture d’un fichier PDF dans Google Drive pour Android après la mise à jour. Lorsqu’il est tapé, il ouvrira une nouvelle barre d’outils d’options pour dessiner et annoter avec.

Édition de PDF avec Google Drive

L’outil stylo est disponible en rouge, noir, bleu et vert avec plusieurs épaisseurs qui peuvent être ajustées en faisant glisser un curseur avec votre doigt ou votre stylet. Il existe également un surligneur disponible en jaune, vert, bleu ou violet. Ainsi qu’une gomme qui peut supprimer tout ce que vous avez pu faire, ainsi que des capacités d’annulation et de rétablissement. Enfin, il existe une option pour masquer entièrement toutes les modifications.

Les utilisateurs peuvent enregistrer directement leurs annotations dans le fichier s’il s’agit d’un PDF. Ou créez une nouvelle copie PDF du fichier avec les annotations qui y sont enregistrées. S’ils préfèrent une vue plus claire, la barre d’outils peut également s’adapter au côté de l’écran en appuyant longuement.

La nouvelle fonction est en cours de déploiement, les utilisateurs téléchargeant la dernière version de Google Drive étant les premiers à en profiter. Cependant, les utilisateurs devront avoir Android 6.0 Marshmallow ou supérieur installé sur leurs appareils pour utiliser cette fonctionnalité. La mise à jour est l’une des nombreuses mises à niveau récentes de Google Drive alors que la société s’efforce de garantir que son service reste utile et intuitif pour les utilisateurs du monde entier.

Google a récemment ajouté une nouvelle barre d’outils pour la sélection multiple de fichiers, ce qui, espère la société, facilitera les choses. Il a également introduit de nouvelles « puces de recherche », qui trouveront rapidement des fichiers en filtrant des critères tels que le type de fichier. Quand un document a été modifié pour la dernière fois et avec qui il a été partagé. Avec ces mises à jour, Google permet aux utilisateurs de travailler plus facilement en déplacement et de rester organisés. Qu’ils se rendent au travail ou qu’ils se préparent pour une réunion.