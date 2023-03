Le Texas supprime l’avortement d’Internet, une loi veut bloquer tous les sites qui en parlent

L’État du Texas a toujours combattu l’avortement, maintenant il veut également criminaliser les sites et les organisations qui aident les femmes et parlent de l’avortement sur le web.

Annulez également l’avortement sur Internet. La nouvelle loi sur la sécurité des femmes et des enfants proposée au Texas est intransigeante et veut bloquer tout site qui fournit des informations sur les pilules abortives ou des indications pour interrompre une grossesse. Non seulement cela, s’ils sont approuvés, les fournisseurs de services Internet devront bloquer les sites Web « exploités par ou au nom d’un fournisseur d’avortement ou d’un fonds d’avortement » et également filtrer toutes les campagnes et collectes de fonds pour arrêter l’avortement. grossesse.

La proposition est un effet secondaire de la décision du 24 juin 2022 lorsque la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, qui en 1973 avait reconnu le droit constitutionnel des femmes d’interrompre une grossesse. De là commence une mosaïque disparate des diverses restrictions ou autorisations d’avortement dans le pays. En réalité, la guerre contre l’avortement a des racines plus solides au Texas, l’État, avec le Missouri, avait déjà imposé des limites sévères à l’avortement en 2021. À tel point qu’une femme avait fait l’objet d’une enquête pour meurtre après avoir avorté après plus de six ans. semaines. Dans le pays, c’est pratiquement illégal en tout temps, le viol ou l’inceste ne font pas exception. Il est également considéré comme une infraction d’effectuer la procédure médicale dans l’État, quiconque le fait risque la réclusion à perpétuité.

Le projet de loi pour bloquer l’avortement sur Internet

L’Assemblée législative du Texas Steve Toth a appelé les fournisseurs de services Internet à « faire des efforts raisonnables et technologiquement réalisables pour bloquer l’accès Internet aux informations ou aux matériaux destinés à aider ou à faciliter les efforts pour obtenir un avortement facultatif ou médicamenteux. » La proposition, en un mot, veut maintenant criminaliser à la fois ceux qui aident quelqu’un à payer un avortement en dehors de l’État, par exemple des associations ou des organisations, et d’obliger les fournisseurs d’accès à Internet à bloquer les sites qui expliquent ou donnent des informations sur l’avortement .

Le projet de loi part d’un point solide de la politique texane et s’inscrit dans un panorama coercitif plus large. Les législateurs du pays travaillent en effet à créer un « Internet texan spécial et fermé ». Tout cela est possible car il y a cinq ans, en 2018, la loi sur la neutralité du net a été abrogée, qui garantissait le droit des consommateurs à un accès gratuit au Web, si la proposition du Texas était toujours en vigueur, elle violerait la loi fédérale.

« Nous avons vraiment besoin que les législateurs se réveillent et comprennent que les questions de politique technologique ne sont pas des préoccupations fragiles », a expliqué Evan Greer, directeur de l’association à but non lucratif Fight for the Future chez Gizmondo. « Ce sont des problèmes qui ont autant d’impact sur les droits reproductifs des personnes que la législation en faveur ou contre l’accès à l’avortement en général. »

