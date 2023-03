Le contrôle du volume de l’iPhone 15 Pro est probablement un seul bouton; peut-être aussi un interrupteur muet

De nouveaux dessins CAO indiquent que le contrôle du volume de l’iPhone 15 Pro est un seul bouton à bascule, plutôt que deux boutons distincts pour le haut et le bas.

De plus, le Switch de sourdine mobile peut être remplacé par un bouton, car Apple passe des commandes mécaniques aux commandes à semi-conducteurs…

Arrière-plan

L’iPhone 14 a continué l’arrangement habituel d’Apple pour les commandes de volume et de sourdine : des boutons séparés pour augmenter et diminuer le volume, et un interrupteur à curseur mécanique pour la sourdine.

Les dessins CAO de l’iPhone 15 indiquaient jusqu’à présent deux boutons de volume, même si Apple a remplacé les boutons mécaniques mobiles par des boutons à semi-conducteurs. Ceux-ci utiliseront des moteurs haptiques pour simuler la sensation d’une pression sur un bouton.

Nos rendus exclusifs du modèle de base de l’iPhone 15 et du plus grand iPhone 15 Plus reflètent ce que l’on voit sur les images CAO de ces modèles. Cependant, il est maintenant prouvé que les modèles d’iPhone 15 Pro adopteront une approche différente.

Contrôle du volume de l’iPhone 15 Pro

Sur la base de nouveaux dessins CAO des modèles Pro, deux de ceux qui créent des rendus des prochains iPhones sont parvenus à la même conclusion.

YouTuber Daniel Rotar hier tweeté qu’il est presque certain que les modèles Pro auront un seul bouton à bascule pour monter et descendre, contrairement aux deux boutons séparés sur les modèles standard.

Presque sûr à 100% que l’iPhone 15 Pro aura LONG bouton de volume unifié, plutôt que 2 boutons distincts. Lors de la conception de notre iPhone 15 Pro Concept, nous avons constaté qu’Apple utilise 2 broches sur chacun des 2 boutons de volume. L’iPhone 15 Pro CAD n’affiche que 2 broches sur un bouton de volume plus long.

Notre propre Ian Zelbo est arrivé à la même conclusion.

Ouais compris ça. Je ne peux pas comprendre à quoi ils vont ressembler — Ian Zelbo (@ianzelbo) 2 mars 2023

Interrupteur de sourdine iPhone 15 Pro

Rotar pense également que la comparaison des dessins CAO indique également que le Switch de sourdine mobile sera remplacé par un bouton sur les modèles d’iPhone 15 Pro, car les preuves en sont plus minces.

Non seulement cela, mais 100% sûr que le Switch de sourdine passera également à un seul bouton, plutôt qu’au Switch haut et bas que nous avons maintenant. Jetez un œil à l’iPhone 15 Pro CAD VS régulier 15 et à l’intérieur des boutons. – Daniel (@ZONEofTECH) 2 mars 2023

Avis de Netcost-security.fr

Bien qu’Apple semble rechercher une plus grande différenciation entre les modèles standard et Pro, les différences potentielles dans les commandes de volume et de sourdine ne sont clairement pas quelque chose dont les utilisateurs se soucieraient.

Cependant, cette décision pourrait potentiellement indiquer une meilleure résistance à la poussière et à l’eau dans les modèles Pro – ou simplement une technologie plus avancée qu’Apple introduit pour la première fois dans les iPhones les plus chers.

Photo : Brian Asare/Unsplash



