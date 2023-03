Les ingénieurs en logiciel montrent une forte préférence pour le travail à distance, selon une enquête

Vue d’ensemble : Le travail à distance est devenu une nécessité pendant la pandémie, mais il a depuis refaçonné la façon dont les travailleurs américains font leur travail. Bien que le travail à domicile soit une expérience relativement nouvelle pour la majorité des gens, la plupart s’y sont pris comme un canard à l’eau et refusent de retourner dans leurs cabines. Il s’avère qu’ils ont de bonnes raisons de vouloir continuer à travailler à domicile.

Le « Rapport sur l’état des ingénieurs logiciels 2023 » du portail de recherche d’emploi Hired a révélé de nombreux faits intéressants sur les ingénieurs logiciels de la Silicon Valley et au-delà. Un résultat révélateur de l’enquête est la préférence écrasante pour le travail à distance, avec jusqu’à 39 % des répondants déclarant qu’ils préféreraient le travail à distance au travail au bureau n’importe quel jour.

Selon le rapport, les salaires sont presque identiques pour le travail à distance et local. Dans la région de la baie de San Francisco, par exemple, où les salaires sont les plus élevés, les ingénieurs logiciels travaillant à distance ont gagné 176 000 dollars l’année dernière, tandis que ceux travaillant localement ont gagné 180 000 dollars. Dans certains marchés plus petits, les rôles à distance entraînaient même des salaires plus élevés que le travail au bureau.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils feraient s’ils étaient obligés de retourner au bureau, 21 % des répondants ont déclaré qu’ils démissionneraient, tandis que 49 % ont déclaré qu’ils chercheraient d’autres opportunités de travail à distance tout en continuant à travailler dans leur entreprise actuelle. Les employeurs ont apparemment déjà une idée des préférences de leurs employés, car nombre d’entre eux proposent des «horaires de travail flexibles» comme l’un des principaux avantages aux côtés des soins de santé et des congés payés.

Une autre constatation notable est l’optimisme des ingénieurs, malgré la série de licenciements très médiatisés au cours du second semestre de l’année dernière. 68% des ingénieurs interrogés ont déclaré qu’ils ne craignaient pas d’être licenciés au cours des six prochains mois, alors même que les géants de la technologie Google, Meta, Microsoft, Amazon, Twitter et d’autres ont licencié un total combiné de plus de 150 000 employés l’année dernière.

Le rapport révèle également que les ingénieurs backend ont vu la plus forte demande parmi les employeurs, tandis que les ingénieurs en traitement du langage naturel (NLP) ont vu la plus forte croissance des salaires en 2022. Malgré le crash spectaculaire de la cryptomonnaie, les ingénieurs blockchain étaient le deuxième groupe le mieux payé dans l’ensemble, bien que le total nombre d’interviews pour eux réduit de façon drastique.

Dans l’attente de 2023, 57 % des ingénieurs interrogés ont déclaré qu’ils pensaient que l’IA, l’apprentissage automatique et la science des données seraient le secteur le plus en vogue, suivis des technologies financières et de la santé. Près de 2 candidats ingénieurs sur 3 (64 %) interrogés s’attendaient également à ce que Python soit le premier langage de programmation à maîtriser en 2023.

