En 2021, les développeurs du navigateur Web axé sur la confidentialité Brave ont annoncé leur propre moteur de recherche pour concurrencer Google et Bing. Un an plus tard, Brave Search est officiellement devenu accessible à tous. Brave Search introduit maintenant une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA appelée « Summarizer », qui vient en réponse à ChatGPT.

Brave Search a désormais sa propre IA pour répondre aux questions

Comme son nom l’indique, Summarizer utilise l’intelligence artificielle pour générer un bref résumé lié à ce que l’utilisateur recherche en fonction de plusieurs sources. La réponse générée par l’IA est affichée juste au-dessus des résultats Web et inclut même les sources utilisées pour ce morceau de texte.

Cependant, alors que des concurrents comme Microsoft Bing poussent pour l’intégration de ChatGPT, Brave Search n’a pas opté pour la technologie GPT d’OpenAI. Au lieu de cela, comme l’a noté TechCrunch, la fonction Summarizer est basée sur différents grands modèles de langue (LLM).

Voici un exemple de la réponse générée par l’IA de Brave Search, qui utilise même Netcost-security.fr comme l’une des sources, lorsque vous posez des questions sur les rumeurs concernant le casque de réalité mixte d’Apple :

Des rumeurs sur le casque de réalité mixte d’Apple circulent depuis janvier 2022, lorsque l’analyste Ming-Chi Actu et les analystes de Display Supply Chain en ont tous deux parlé. Selon un article du DSCC, le casque comportera une configuration innovante à trois écrans avec deux écrans micro OLED 4K et un autre panneau AMOLED pour une vision périphérique basse résolution.

En plus du résumé généré par l’IA, Brave Search met également en évidence les phrases pertinentes dans les résultats répertoriés pour les articles de presse au lieu de simplement des mots-clés. Le responsable de la recherche de Brave, Josep M. Pujol, a déclaré que Brave Search avait désormais 22 millions de requêtes par jour. En ce qui concerne la fonctionnalité Summarizer, Pujol a souligné que la fonctionnalité est transparente quant à ses sources et qu’elle ne fournit pas de « réponses fabriquées » comme d’autres outils de chat IA.

Voici comment y accéder

Bien que Brave Search soit intégré à Brave Browser, vous n’avez pas besoin de l’installer pour utiliser son moteur de recherche. Vous pouvez simplement accéder au site Web search.brave.com à partir de n’importe quel navigateur Web. Même ainsi, ceux qui souhaitent en savoir plus sur Brave Browser peuvent visiter son site officiel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :