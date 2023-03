L’ordinateur portable de jeu de 43 pouces des YouTubers est alimenté par un Intel NUC

Au-delà de la taille : les ordinateurs portables se présentent sous une variété de formes et de tailles, dont beaucoup relèvent de la gamme d’utilisation Goldilocks, c’est-à-dire qu’ils contiennent des écrans mesurant entre 11 pouces et 16 pouces en diagonale. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin – l’Acer Predator 21 X est doté d’un gigantesque panneau ultra-large incurvé de 21 pouces… mais que se passerait-il si vous vouliez repousser les limites bien au-delà du ridicule ?

Le duo YouTube d’Evan et Katelyn a récemment fait exactement cela avec un « ordinateur portable » construit sur mesure autour d’un écran de 43 pouces. Ils ont commencé par fabriquer un cadre pour contenir le téléviseur Samsung, puis ont ajouté les composants internes – un mini-ordinateur de bureau Intel NUC 11, quelques batteries de centrale électrique portables et du hardware de bande LED – au plateau du clavier et l’ont surmonté d’un clavier de jeu mécanique surdimensionné.

L’Intel NUC 11 est alimenté par un Core i7-1165G7 aux côtés des graphiques Nvidia RTX 2060. En tant que système barebone, vous devez fournir votre propre mémoire, stockage et système d’exploitation.

Comparé à d’autres versions de hardware personnalisé que nous avons profilées, celle-ci n’était pas super technique. En plus de créer une solution pour basculer entre la batterie et l’alimentation murale, le hardware a en quelque sorte fonctionné. Cela leur a laissé plus de temps pour embellir le châssis avec des bandes lumineuses à LED et une sculpture remplie de résine à l’arrière.

Le résultat final est, eh bien, exactement ce à quoi vous vous attendez – un ordinateur portable très grand et très peu pratique qui pèse près de 100 livres. J’aurais aimé qu’ils aient fourni le poids du châssis par lui-même, car je soupçonne qu’il représentait probablement au moins la moitié du poids total.

Le duo n’a pas non plus indiqué le coût global du projet, mais une vérification rapide sur Amazon pour les composants clés met le coût à un peu moins de 1 800 $, et cela n’inclut pas le bois pour le châssis, la résine, les bandes LED ou tout autre outil.

