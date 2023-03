La smartwatch DTNO.1 DT8 Ultra Max reçoit une nouvelle mise à jour de l’interface

Choisir le bon modèle de smartwatch n’est certainement pas une mince affaire de nos jours. Le marché est littéralement inondé de trop d’options, de sorte que le choix peut être vraiment intimidant. Mais les gars de la marque DTNO.1 prouvent constamment qu’il est possible de produire des modèles de qualité abordables. Ainsi, vous ne pouvez jamais vous tromper en choisissant quelque chose dans leur portefeuille. Comme la dernière pièce phare DT8 Ultra Max.

Et DT8 Ultra Max s’est encore amélioré grâce à la toute nouvelle mise à jour de l’interface. Non pas que l’ancien était mauvais, mais un nouveau look est toujours une bonne chose. La nouvelle interface utilisateur va de pair avec un menu déroulant personnalisable et d’autres fonctionnalités à notre avantage. Vous pouvez jeter un œil à la vidéo suivante pour une meilleure idée de la mise à jour. Apprécier !

POINTS FORTS DU DTNO.1 DT8 ULTRA MAX

Le modèle phare du portefeuille de la marque a vraiment beaucoup à offrir. Commençons par l’écran IPS lumineux de 2,1 pouces avec des cadres presque invisibles et une résolution de 420 x 485 pixels, protégé par Gorilla Glass. Ou encore la grosse capacité de la batterie de 380 mAh, promettant une solide endurance. La certification IP68 robuste est également une donnée et la smartwatch apporte un ensemble complet de capteurs, des capteurs de mesure de la santé à la pression atmosphérique, à la boussole et bien plus encore.

Le design sophistiqué est également un plus, tandis que la conception des verrous de sangle ajoute à la commodité. Et avec des fonctionnalités telles que la recharge sans fil, le contrôle d’accès NFC ou l’assistant vocal AI, vous obtenez des cerises supplémentaires sur le dessus. Vous pouvez également personnaliser l’apparence à votre guise avec plusieurs cadrans de montre disponibles. Dans l’ensemble, une montre intelligente robuste très bien équipée, juste pour tout le monde.