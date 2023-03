Fitbit est à nouveau partiellement en panne, plantant sur les iPhones

Pour la troisième fois en un peu plus d’un mois, l’application Fitbit est à nouveau en panne aujourd’hui, avec des statistiques de sommeil et d’autres données qui ne s’affichent pas pour de nombreux utilisateurs, ainsi qu’un plantage pur et simple sur les iPhones.

Si vous avez ouvert l’application Fitbit ce matin pour vérifier les statistiques de sommeil ou votre score de préparation, vous avez peut-être rencontré des problèmes pour voir ces données. C’est parce que, encore une fois, l’application Fitbit connaît une panne partielle.

Cette fois-ci, au moins à 10 h 45 HNE, la synchronisation de base semble fonctionner sur l’application Fitbit. Cela inclut vos pas et vos minutes de zone, mais vous ne pourrez pas voir les données de sommeil et certains autres éléments de données suivis. C’est loin d’être aussi grave que les pannes que nous avons vues plus tôt en février, où la synchronisation des appareils a été complètement interrompue pendant des heures.

Vous en tenez-vous à Fitbit après les récentes suppressions et pannes de fonctionnalités ?

Le plus gros problème ce matin semble être avec l’application Fitbit sur les iPhones. Pour de nombreux utilisateurs, l’application Fitbit plante immédiatement sur l’iPhone avant que les données ne puissent être synchronisées ou même visualisées. Il y a des dizaines de rapports à ce sujet sur Reddit, Twitteret DownDetector.

Juste après 11h HE, Fitbit enfin reconnu publiquement le problème. Auparavant, la société ne proposait que des étapes de dépannage génériques aux utilisateurs concernés.

Nous sommes conscients d’un problème affectant l’application Fitbit pour certains utilisateurs iOS et nous enquêtons actuellement. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience ! – Assistance Fitbit (@FitbitSupport) 2 mars 2023

Certains utilisateurs ont trouvé que la désactivation des données mobiles et du Wi-Fi avant d’ouvrir l’application empêche le comportement de plantage, et la réactivation de ces connexions après le chargement de l’application semble la laisser ouverte suffisamment longtemps pour synchroniser les données.

Développement…

