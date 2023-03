Partagez facilement le mot de passe wifi dans Android et iOS

Si vous avez des invités et que la réception Internet est à nouveau mauvaise, ils demandent souvent le mot de passe WiFi. Pour que vous n’ayez pas à le déterrer ou à prendre une photo et à le lire à haute voix à chaque fois, nous vous montrerons comment vous pouvez facilement le partager avec Android et iOS.

Contenu:

Partager le mot de passe wifi avec Android

Sur Android, cela fonctionne avec un code QR que votre smartphone génère. L’invité peut ensuite le scanner et se connecter au Wifi. Cette méthode fonctionne d’Android à Android et d’Android à iPhone.

La façon exacte dont vous y arrivez peut différer d’un fabricant à l’autre. Cependant, il devrait être assez similaire sous les versions Android. Nous avons créé ce tutoriel avec un Redmi 9 et MIUI 13. Là vous procédez comme suit :

Ouvrir les paramètres Cliquez sur Wi-Fi Appuyez sur le réseau auquel vous êtes connecté

Maintenant, le code QR apparaîtra pour que l’autre personne puisse le scanner. Plus de lecture fastidieuse du mot de passe possible.

Partager le mot de passe wifi sur Android sans scanner de code QR

Si l’invité n’a pas de lecteur de code QR sur son smartphone, la première méthode ne fonctionnera pas. Mais en voici un autre, même s’il ne fonctionne que d’Android à Android car il utilise le partage à proximité de Google.

Suivez les instructions pour créer le code QR Cliquez maintenant sur l’icône « Nearby Share » sous le code QR Activer la localisation de l’appareil

Maintenant, le smartphone recherche d’autres appareils à proximité sur le réseau avec lesquels le mot de passe peut être partagé. Dès que le smartphone apparaît ici, vous pouvez le partager.

Partager le mot de passe Wifi sur iPhone

Les iPhones vous permettent également de partager facilement des mots de passe. Cependant, cela ne fonctionne que d’iPhone à iPhone. La première étape consiste pour vous et l’invité à vous assurer que vous avez tous les deux activé le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous devez être connecté au même réseau pour cela.

Maintenant, l’invité fait ce qui suit :

Ouvrir les paramètres Puis en Wifi Cliquez sur le réseau

Une fenêtre contextuelle devrait maintenant apparaître sur votre iPhone vous demandant si vous souhaitez partager le mot de passe. Après confirmation, l’invité peut se connecter à votre wifi.

Cependant, vous devez noter que vous devez vous être enregistré dans les contacts avec l’adresse e-mail que vous utilisez pour l’identifiant Apple. Sinon, cette fonctionnalité ne fonctionnera pas.

Partager le mot de passe Wifi de l’iPhone vers Android

Si votre invité a un téléphone Android et que vous avez un iPhone, les choses se compliquent. Il existe des moyens de créer des codes QR avec des applications tierces, par exemple, mais cela est inutilement lourd.

Ici, les « bonnes vieilles » méthodes sont plus simples. Par exemple, vous pouvez imprimer le mot de passe ou le préparer sous forme de capture d’écran et l’envoyer via Whatsapp. Certains fabricants de routeurs proposent également des codes QR pour scanner l’accès WiFi directement sur le routeur ou sur une carte jointe. AVM le fait avec ses propres boîtiers Fritz. Si vous avez des invités très souvent, vous devriez envisager de configurer un accès invité. Ce n’est pas un problème avec la plupart des routeurs modernes.

Comment partagez-vous votre mot de passe wifi avec les invités ? Avons-nous oublié une méthode ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Image de couverture : Stock

