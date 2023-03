L’étude sur la santé des femmes d’Apple est prometteuse pour prédire les conditions graves

Les résultats préliminaires de l’étude sur la santé des femmes d’Apple montrent que le suivi du cycle menstruel sur iPhone et Apple Watch a le potentiel de détecter les facteurs de risque de problèmes de santé graves.

L’équipe à l’origine de l’étude a déclaré qu’il s’agissait d’un domaine sous-étudié et que les données de 50 000 participants à l’étude faisaient progresser la science dans ce domaine…

L’étude Apple sur la santé des femmes

Apple a annoncé l’étude pour la première fois en 2019, aux côtés de la toute nouvelle application Apple Research.

En partenariat avec la Harvard TH Chan School of Public Health et le National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) du NIH, Apple a créé la première étude à long terme de cette échelle axée sur les cycles menstruels et les conditions gynécologiques. Cette étude éclairera le dépistage et l’évaluation des risques de maladies telles que le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), l’infertilité, l’ostéoporose, la grossesse et la transition ménopausique.

Il utilise les données extraites de l’application Cycle Tracking introduite avec watchOS 6 et rendues plus fiables grâce aux nouvelles capacités de détection de température des Apple Watch Series 8 et Ultra.

L’équipe a partagé ses premiers résultats en 2021, basés sur 10 000 participants. Il a déclaré que l’étude avait permis aux chercheurs médicaux de comprendre la prévalence des symptômes associés aux différentes étapes du cycle menstruel.

Les symptômes les plus fréquemment suivis étaient les crampes abdominales, les ballonnements et la fatigue, qui ont tous été ressentis par plus de 60 % des participants qui ont enregistré des symptômes. Plus de la moitié des participants qui ont enregistré des symptômes ont signalé de l’acné et des maux de tête. Certains symptômes moins largement reconnus, comme la diarrhée et les troubles du sommeil, ont été suivis par 37 % des participants qui ont enregistré des symptômes.

Dernières trouvailles

Les nouveaux résultats préliminaires ont permis aux chercheurs d’identifier l’incidence de conditions plus graves pouvant être associées à des cycles irréguliers.

12 % des participants ont signalé un diagnostic de SOPK. Les participantes atteintes du SOPK avaient plus de quatre fois le risque d’hyperplasie de l’endomètre (précancer de l’utérus) et plus de 2,5 fois le risque de cancer de l’utérus. 5,7 % des participantes ont déclaré que leurs cycles prenaient cinq ans ou plus pour atteindre la régularité du cycle après leurs premières règles. Les participantes de ce groupe présentaient plus de deux fois le risque d’hyperplasie de l’endomètre et plus de 3,5 fois le risque de cancer de l’utérus, par rapport à celles qui ont déclaré que leurs cycles avaient pris moins d’un an pour atteindre la régularité.

Apple a récemment souligné l’incidence du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK).

L’espoir est que les données mettront en évidence l’importance pour les personnes de signaler les irrégularités du cycle à leur médecin, afin que des tests puissent être effectués pour permettre une détection plus précoce de ces conditions.

Toute personne aux États-Unis qui a déjà eu ses règles est éligible pour participer à l’étude via l’application de recherche. Toutes les données de santé collectées sont bien entendu totalement anonymisées.

