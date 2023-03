CASETiFY présente la nouvelle collection d’accessoires Mandalorian Apple avec l’étui Beskar pour iPhone 14, plus

La saison 3 de The Mandalorian est arrivée et CASETiFY cherche à célébrer en lançant une toute nouvelle collection d’étuis pour iPhone 14 inspirés d’une galaxie très, très lointaine. En débarquant plus tard dans le mois, les fans de Star Wars pourront bientôt équiper toute leur configuration Apple avec des personnages emblématiques de la série à succès Disney +, dont Mando et Grogu, ainsi qu’une couverture premium inspirée de l’acier Beskar.

CASETiFY fait appel à The Mandalorian pour de nouveaux étuis pour iPhone 14

CASETiFY fait certaines de nos couvertures préférées ici chez Netcost-security.fr, et cela double pour ses sorties Star Wars. L’année dernière, nous avons vu la société lancer une gamme d’accessoires sur le thème de la trilogie originale, avec des couvertures assez douces comme la couverture gravée Millennium Falcon que nous avons examinée peu de temps après le lancement. Dans une grande partie de ce même objectif, la société est de retour pour proposer une nouvelle série de couvertures sur le thème de la nouvelle saison de la série à succès Disney +.

Le Mandalorian a tellement de personnages emblématiques, et CASETiFY livre tous les points forts de sa nouvelle collection de boîtiers. Mando lui-même est un incontournable, ainsi que Grogu, et le duo dynamique reçoit beaucoup d’amour avec divers modèles de couverture ainsi que des étuis AirPods et plus encore. Il y a des étuis qui apportent une touche de l’univers à votre transport quotidien avec des designs plus haut de gamme rejoints par les inclusions amusantes habituelles comme la couverture This Is The Way.

La version la plus excitante de la nouvelle collection Mandalorian CASETiFY est de loin la couverture de Beskar Ingot. Cet étui haut de gamme enveloppe votre iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max dans un look plus luxueux qui associe la protection habituelle de l’entreprise à une plaque métallique gravée au laser pour imiter le matériau utilisé par les chasseurs de primes pour fabriquer leur armure emblématique dans l’univers Star Wars. Nous avons examiné un cas similaire l’année dernière lors de notre test pratique de la collection précédente en partenariat avec Disney et CASETiFY, et je suis donc très heureux de voir comment la couverture Beskar s’empile une fois qu’elle commence à être expédiée.

Il existe de nombreux autres accessoires ornés de personnages tels que Mandalorian, Grogu, Bo-Katan et d’autres personnages. Les prix de la collection commencent à 38 $ et vont jusqu’à 112 $ pour ce design Beskar haut de gamme.

La dernière collaboration de CASETiFY arrive bientôt

Officiellement lancés plus tard dans le mois, les tout nouveaux étuis Mandalorian CASETiFY arriveront officiellement dans les magasins le 14 mars. Ceux qui ont offert une prime pour la collection à l’avance en rejoignant la liste d’attente sur la page de destination seront récompensés par accès anticipé aux nouveaux accessoires. En direct un peu plus tôt, les couvertures atterriront dans la soirée du 13 mars.

Comme d’habitude avec ces collaborations en édition limitée, une fois les caisses vendues, elles disparaissent. Donc, si l’un des nouveaux accessoires Mandalorian de CASETiFY attire votre attention, mieux vaut vous assurer que l’accès prioritaire est verrouillé et être prêt pour la livraison plus tard dans le mois. Nous mettrons la main sur certains des accessoires, espérons-le, avant le jour du lancement, alors restez à l’écoute pour un aperçu de ce que la société réserve aux fans cette fois-ci. Sinon, vous pouvez simplement aller tout vérifier sur la page de destination sur le site officiel de CASETiFY.

