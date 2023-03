Windows 12 alimenté par l’IA est en route, mais Windows 10 est toujours roi

Dans le contexte : Il y a quelques années, Windows 10 était décrit à tort comme « la dernière version de Windows » à arriver sur le marché. Maintenant, quelques années seulement après les maigres débuts de Windows 11, Microsoft travaille apparemment sur la prochaine génération de son système d’exploitation de bureau.

Microsoft travaille dur sur Windows 12, et Intel (et probablement AMD) travaille avec la société Redmond pour fournir au nouveau système d’exploitation des capacités d’IA avancées. Aucune confirmation ou commentaire officiel n’est encore disponible, mais le leaker hardware bien connu @leaf_hobby a récemment fourni des détails révélateurs sur la prochaine plate-forme Meteor Lake.

Meteor Lake devrait arriver d’ici la fin de cette année ou en 2024, apportant plusieurs nouveautés technologiques à la plate-forme informatique x86, notamment un nouveau processus de fabrication (Intel 4), une conception basée sur des puces et (selon leaf_hobby) 20 PCIe Voies Gen5. Les processeurs Core de 14e génération d’Intel devraient également fournir une sorte d’accélération hardware pour les algorithmes d’IA, comme le font les processeurs mobiles Ryzen 7000 récemment lancés d’AMD avec un moteur dédié pour Windows Studio Effects.

Les informations fournies par Leaf_hobby dans un tweet maintenant annulé répertorient spécifiquement Windows 12 comme système d’exploitation officiellement pris en charge sur la plate-forme Meteor Lake, et Microsoft a récemment commencé à bavarder sur le pouvoir transformateur des algorithmes d’IA pour son moteur de recherche Bing et Windows en tant que ensemble.

Redmond apporte déjà certaines de ces fonctionnalités d’IA dans Windows 11 avec la dernière mise à jour, mais Windows 12 pourrait intégrer des fonctionnalités plus avancées, pas seulement pour la recherche ou la barre des tâches. Selon Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft, l’IA jouerait un « rôle plus naturel » au sein de l’expérience utilisateur Windows. Le patron de Windows, Panos Panay, a également déclaré que l’IA allait « réinventer » tout ce que les gens font avec un PC Windows.

En attendant de voir comment Microsoft voudrait réinventer la roue, les derniers résultats du marché ne sont pas encore particulièrement positifs pour Windows 11. Le dernier système d’exploitation de Redmond a été lancé il y a 20 mois, mais selon Statcounter, il est toujours loin derrière Windows 10 en termes de part de marché.

Le service d’analyse Web suit plus de 1,5 million de sites dans le monde, collectant des informations sur le navigateur et le système d’exploitation utilisés par les visiteurs. En février 2023, selon le service, la part de marché de Windows 10 est passée de 68,86 % à 73,31 %.

Pendant ce temps, Windows 11 n’a augmenté que de 1 % (de 18,12 % à 19,13 %). Janvier était le dernier mois de support étendu pour Windows 7 et Windows 8.1, de sorte que les utilisateurs et les administrateurs système ont été essentiellement obligés de mettre à niveau directement vers Windows 10 s’ils voulaient continuer à utiliser leur hardware informatique vieillissant de manière sécurisée. Il n’y a pas de voie directe pour mettre à niveau vers Windows 11, car le nouveau système d’exploitation a des exigences matérielles plus strictes.



