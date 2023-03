Les fonctionnalités Apple Headset Continuity et Handoff sonnent vraiment bien

Apple a déposé une demande de brevet pour une fonctionnalité Apple Headset Continuity, afin qu’un utilisateur puisse (par exemple) créer un document sur un Mac, puis utiliser une interface utilisateur vraiment élégante pour le transférer sur un casque comme le futur Reality Pro.

Il décrit également une manière tout aussi astucieuse de gérer le transfert audio en utilisant rien de plus que des regards et un geste…

Arrière-plan

La fonctionnalité de continuité d’Apple est conçue pour permettre aux clients de travailler de manière transparente entre les appareils. Vous pouvez, par exemple, créer un document Pages sur un Mac et rédiger les premiers paragraphes ; complétez-le sur un iPad ; puis effectuez des modifications sur un iPhone.

La réalité n’est souvent pas aussi transparente, compte tenu des retards de synchronisation iCloud, mais c’est une fonctionnalité pratique pour ceux qui aiment mélanger et assortir les appareils.

Fonctionnalité Slick Apple Headset Continuity

Apple a manifestement repéré la demande de brevet. Apple déguise parfois l’objectif exact d’un brevet en utilisant un langage très général, mais dans ce cas, il l’énonce directement dans le titre : continuité multi-appareils pour une utilisation avec des systèmes de réalité étendue.

Le document décrit une manière astucieuse d’ouvrir un document sur le casque.

Les mises en œuvre de la technologie en question décrite ici permettent le transfert de contenu, le contrôle d’édition du contenu et/ou le contrôle d’une ou plusieurs applications d’un dispositif à un autre dispositif, à l’aide d’un système XR. Par exemple, avec la technologie en question, un utilisateur qui rédige un e-mail sur son smartphone peut placer le smartphone dans le champ de vision d’un appareil XR (par exemple, une tablette ou un système à visiocasque) et continuer à rédiger l’e-mail dans un XR environnement créé par l’appareil XR.

En d’autres termes, si le document est ouvert sur votre iPhone, regardez-le simplement (et effectuez probablement une sorte de geste). Le casque identifiera le document, le trouvera sur iCloud, puis l’ouvrira sur le casque.

En ce qui concerne la façon dont vous travailleriez sur le document, le casque Reality Pro inclurait une fonction de « frappe en l’air » qui fonctionnerait de la même manière que les claviers de réalité augmentée existants. Au lieu d’une image laser, cependant, le clavier virtuel ne serait visible que par le porteur du casque.

Transfert de haut-parleur tout aussi intuitif

Le brevet décrit également comment la fonction Handoff, qui vous permet de transférer de la musique de votre iPhone vers un HomePod, pourrait être réalisée via le casque.

Dans un autre exemple, avec la technologie en question, un utilisateur utilisant un dispositif XR (par exemple, un utilisateur tenant une tablette ou portant un casque) dans un environnement physique qui comprend un haut-parleur intelligent et le téléphone intelligent de l’utilisateur peut regarder ou geste vers le haut-parleur intelligent. En réponse à une détection de l’utilisateur regardant ou faisant un geste vers le dispositif de haut-parleur intelligent par le dispositif XR, une chanson en cours de lecture sur le téléphone de l’utilisateur peut être transférée pour être lue sur le dispositif de haut-parleur intelligent. Des informations tridimensionnelles concernant les dispositifs dans l’environnement physique peuvent être recueillies par le dispositif XR et utilisées pour faciliter un transfert fluide et continu de contrôle et/ou de contenu entre les dispositifs et/ou le dispositif XR.

Encore une fois, si votre iPhone lit de la musique et que vous souhaitez la transférer sur un HomePod :

Regardez l’iPhone

Regardez le HomePod

(Vraisemblablement) effectuer un geste

Et la musique est automatiquement transférée.

