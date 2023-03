Le producteur de Final Fantasy 16 n’aime pas le terme JRPG, le considère "discriminatoire"

Une patate chaude : JRPG, ou jeu de rôle japonais, est un terme courant qui décrit généralement les nombreux RPG fabriqués dans le pays ou, dans certains cas, ceux d’un style similaire. Mais le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, alias Yoshi-P, n’est pas un grand fan du terme, qu’il a jugé discriminatoire lorsqu’il l’a entendu pour la première fois.

Avec l’arrivée du très attendu Final Fantasy XVI le 22 juin, Yoshida a accordé des interviews à un certain nombre de publications médiatiques dans le cadre de la campagne promotionnelle de pré-lancement du jeu. L’un d’eux était Skill-Up, qui a demandé à Yoshida comment il pensait que les JRPG avaient progressé par rapport aux jeux d’action.

L’intervieweur a noté que Yoshida ne semblait pas satisfait de la mention du terme JRPG. « Une chose [Yoshida] veut faire comprendre que lorsque nous créons des jeux, nous n’y allons pas en pensant que nous créons des JRPG, nous créons simplement des RPG. Le terme JRPG est utilisé par les médias occidentaux plutôt que par les utilisateurs et les médias au Japon », a expliqué le directeur de la localisation, Koji Fox.

Yoshida a poursuivi en disant que lorsque le terme JRPG est apparu pour la première fois il y a environ 15 ans, certains développeurs ont estimé qu’il était discriminatoire et qu’on se moquait d’eux pour avoir créé leurs jeux. Il a dit que pour certains développeurs, JRPG pourrait être quelque chose qui pourrait déclencher de mauvais sentiments en raison de ce à quoi il était associé dans le passé.

« Ce n’était pas un compliment pour beaucoup de développeurs au Japon. Nous comprenons que récemment, JRPG a de meilleures connotations et qu’il est utilisé comme positif, mais nous nous souvenons encore de l’époque où il était utilisé comme négatif », a-t-il déclaré.

Yoshida a ajouté qu’il se souvenait d’avoir vu quelque chose il y a 15 ans qui nommait Final Fantasy VII comme l’exemple parfait d’un JRPG. Ce n’est pas quelque chose qu’il aimait car cela « compartimentait ce que nous créions dans une boîte JRPG ».

Les commentaires ont généré beaucoup de discours en ligne, sans surprise. Certains sont d’accord avec les déclarations de Yoshida tandis que d’autres soutiennent que JRPG n’a jamais été conçu comme péjoratif.

L’interview a également relancé le débat sur certains commentaires controversés de Yoshida sur le manque de diversité dans Final Fantasy XVI. En novembre, le producteur a déclaré que l’ajout de plus de Noirs ou de personnes de couleur au jeu serait une violation des limites narratives, car le monde fantastique de Valisthea était basé sur l’Europe médiévale.

La question de Skill-Up était liée aux premiers aperçus de Final Fantasy XVI, dont beaucoup soulignent son abandon du combat au tour par tour et davantage vers l’action totale et les grandes batailles cinématographiques – il y a eu des comparaisons avec God of War et Devil May Cry . Yoshida dit que c’est parce que moins de joueurs veulent un gameplay plus lent, et les JRPG sont désormais « de niche ».

