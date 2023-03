Stockez, accédez et partagez vos données à tout moment, n’importe où avec le SSD portable hiDRIVE et l’intégration d’applications

hiDRIVE est une excellente option pour les professionnels, qui ont en fait besoin d’un stockage de données important à l’ère numérique. Bien qu’il puisse sembler plus grand qu’un lecteur USB classique, le SSD externe hiDRIVE est nettement plus puissant, offrant une vitesse de transfert de données impressionnante allant jusqu’à 2500 Mo/s (ou 2,5 Go/s). Cela permet des transferts de données ultra-rapides, tout en dépassant les attentes et en permettant le transfert de quantités massives de données en un rien de temps. Malgré sa petite taille, l’appareil offre des capacités de stockage allant de 1 To à 8 To, et il prend en charge Thunderbolt 3.

Ediloca a lancé une campagne de financement participatif pour le SSD externe hiDRIVE sur GadgetAnyqui a déjà levé plus de 100 000 $ auprès de 300 contributeurs.

Ce qui fait de hiDRIVE un appareil indispensable

hiDRIVE excelle à bien des égards, notamment en termes de vitesse, de capacité de stockage, de construction robuste et de portabilité. Cependant, la caractéristique qui fait de hiDRIVE un chef-d’œuvre est sa application mobile intégrée support car vous pouvez débloquer les avantages suivants avec lui.

Cette fonctionnalité vous permet d’accorder l’accès par mot de passe à un maximum de 10 utilisateurs à la fois. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à accéder à des fichiers spécifiques et avec des autorisations spécifiques. De plus, vous pouvez donner un accès en lecture seule à certains utilisateurs si vous le souhaitez, afin qu’ils ne puissent pas modifier les fichiers et uniquement les réviser.

Verrouillez et déverrouillez vos disques

hiDRIVE est un SSD NVMe crypté piloté par application, qui offre certainement une sécurité de nouvelle génération. De plus, l’application mobile fournit une gestion complète des lecteurs et des utilisateurs – vous pouvez verrouiller et déverrouiller vos lecteurs ainsi que choisir qui d’autre peut y accéder et quand.

hiDRIVE propose une application mobile conviviale, qui permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs paramètres SSD portables. L’application propose une interface utilisateur et une expérience utilisateur attrayantes. De plus, il fournit des notifications régulières des dernières mises à jour du micrologiciel et du logiciel.

Performances et protection de haut niveau

L’appareil est alimenté par le cryptage AES-256 pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire aux données de l’utilisateur. Ce cryptage activé par mot de passe peut efficacement conjurer toutes sortes de violations de données et de pirates.

Suivez votre appareil avec l’application mobile

Si votre SSD externe hiDRIVE est perdu quelque part, vous n’avez pas à vous en soucier, car vous pouvez suivre votre appareil à l’aide de l’application mobile.

Plusieurs options de stockage avec des récompenses Early Bird

Options de stockage PDSF Tarif lève-tôt % Désactivé 1 To 299 $ 140 $ 53 2 To 449 $ 170 $ 62 4 To 799 $ 280 $ 64 8 To 1399 $ 450 $ 67

hiDRIVE : Un appareil pour tous les problèmes de stockage et de transfert

Du sur-mesure pour les professionnels

La caractéristique unique de hiDRIVE, qui le rend certainement très recherché par les photographes et vidéastes professionnels, est sa capacité à enregistrer et à sauvegarder les données de l’appareil photo en temps réel. Cette fonctionnalité permet à hiDRIVE de fonctionner en continu, sans s’user rapidement. Avec hiDRIVE, on peut facilement sauvegarder, restaurer et transférer de grandes quantités de vidéos et de séquences 8K sans se soucier de manquer d’espace. Par conséquent, il est désormais possible de filmer n’importe quand et n’importe où sans avoir besoin d’acheter des cartes SD supplémentaires.

Autonomie complète sur vos données avec une sécurité ultime

Vous pouvez utiliser l’appareil pour jouer à des jeux directement depuis le lecteur sur des consoles de jeu avancées comme la PS5 et la Xbox Series X. De plus, il est idéal pour stocker de grandes quantités de fichiers vidéo haute résolution que vous pouvez ensuite éditer sur votre ordinateur portable ou de bureau, en conjonction avec votre caméra ou drone professionnel. L’application mobile de l’appareil vous donne un meilleur contrôle sur vos données en vous permettant de les crypter avec AES-256, puis de les protéger par mot de passe directement depuis l’application.

Construction robuste et design élégant

La construction en alliage de zinc du hiDRIVE a un double objectif de durabilité et de dissipateur de chaleur pour aider à maintenir la fraîcheur de l’appareil pendant son utilisation. Cette fonctionnalité permet au hiDRIVE de fonctionner sans effort. La robustesse de l’appareil est encore renforcée par sa conception résistante aux chutes et à l’eau IP67, ce qui en fait une excellente option pour une utilisation en extérieur. De plus, la petite taille et la compatibilité universelle du hiDRIVE le rendent idéal pour une utilisation dans tous les scénarios.

Un bref aperçu des spécifications du SSD hiDRIVE

L’énorme capacité de stockage de 8 To de hiDRIVE en fait une excellente option pour ceux qui ont encore besoin d’un stockage de données important. De plus, l’appareil offre plusieurs options de stockage, vous permettant de répondre à tous vos besoins de stockage de données.

2500 mb/s Vitesse de transfert de données

La vitesse de transfert exceptionnelle du hiDRIVE vous permet de réduire considérablement le temps de téléchargement et d’améliorer votre expérience de jeu. De plus, l’appareil peut transférer des vidéos 4K en quelques secondes.

Le hiDRIVE est livré avec des fonctions de dissipateur thermique intégrées, qui aident considérablement à maintenir sa fraîcheur et à fournir une vitesse de transfert de données constamment élevée.

IP67 étanche à l’eau et à la poussière

En plus de son indice IP67 d’étanchéité et de protection contre la poussière, le hiDRIVE est également antichoc, garantissant la sécurité et l’intégrité de vos données même dans des conditions météorologiques extrêmes.

Où acheter hiDRIVE

Actuellement, hiDRIVE est disponible à la vente sur GadgetAny et il a été en mesure de lever un fonds de plus de 100 000 $ US, établissant une pierre angulaire solide pour le succès de ce projet de financement participatif. Actuellement, l’appareil est disponible à la vente avec une énorme remise allant jusqu’à 60% sur le PDSF. L’option 1 To est disponible à 140 $ avec une réduction de 53 % sur le PDSF de 299 $.