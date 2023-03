Xiaomi est en difficulté pour l’utilisation illégale de brevets des technologies d’appareil photo Huawei et de la 4G

Il y a quelques jours, le géant technologique chinois Huawei a poursuivi son concurrent domestique Xiaomi pour utilisation illégale de brevets. Huawei a présenté cette affaire à l’Office chinois de la propriété intellectuelle qui, à son tour, a accepté le litige. Huawei possède de nombreux brevets à travers le monde qui, selon lui, sont utilisés illégalement. L’entreprise technologique chinoise a promis de sévir contre toutes les entreprises utilisant ses brevets illégalement. Le fait que l’Office chinois de la propriété intellectuelle ait accepté le cas de Huawei est un tremplin pour engager des poursuites judiciaires contre ces sociétés.

La dernière annonce est venue des jugements administratifs de l’Office chinois de la propriété intellectuelle. L’annonce indique que « le 17 janvier 2023, l’Office d’État chinois de la propriété intellectuelle a accepté l’action intentée par Huawei contre Xiaomi pour violation de ses quatre brevets. Les quatre brevets sont :

Procédé et dispositif pour envoyer une signalisation de commande.

L’invention concerne un procédé de renvoi d’informations ACK/NACK lors d’une agrégation de porteuses, d’une station de base et d’un équipement utilisateur.

Procédé et dispositifs pour obtenir des images panoramiques.

Une méthode d’écran de verrouillage et des appareils mobiles.

Il a également mentionné que l’affaire de Huawei contre Xiaomi était liée à l’utilisation illégale du brevet pour la technologie 4G ou LTE. Ces brevets sont des brevets essentiels standard (SEP). Le cas suivant concerne l’appareil photo du smartphone et la technologie de déverrouillage de l’appareil, qui ne sont pas SEP.

Yu a publié une déclaration sur l’utilisation illégale des brevets de Huawei

L’année dernière, le PDG de Huawei Consumer Business Group et directeur exécutif Yu Chengdong a fait une déclaration concernant l’utilisation illégale de brevets par certaines entreprises. Il a déclaré que certaines entreprises copient continuellement Huawei à la fois dans la conception et les fonctionnalités. Il a expliqué que ces entreprises utilisent les brevets de Huawei et ont refusé de payer. Le pire, c’est que ces entreprises revendiquent la propriété des brevets de Huawei.

Cet acte est très embarrassant pour l’industrie des smartphones dans son ensemble. Chaque fabricant de technologies a pleinement le droit de protéger ses propriétés intellectuelles et de préserver son intégrité. La recherche et le développement exigent beaucoup de travail acharné et de dévouement et chaque entreprise a le droit de protéger ses propriétés.

Huawei poursuit Xiaomi : Xiaomi répond à ce problème

Enfin, Xiaomi est sorti pour répondre à cette affaire. Il indique que les deux parties négocient actuellement pour l’octroi de licences de brevets. Le système de protection de la propriété intellectuelle en Chine comporte diverses formes de processus de résolution de ces litiges en matière de brevets. Xiaomi a déclaré qu’ils étaient tous deux (Huawei et Xiaomi) conscients que les licences et la coopération en matière de propriété intellectuelle sont propices à la promotion des innovations et à l’intérêt du grand public. Selon la réponse de Xiaomi, une négociation est en cours pour parvenir à un accord sur cette question.