Apple Store de Charlotte fermé définitivement sans préavis après trois fusillades

Un Apple Store à Charlotte, en Caroline du Nord, a été fermé hier avec effet immédiat. Il fait suite à trois fusillades récentes à l’emplacement du Northlake Mall, la plus récente d’entre elles la veille.

Ni le personnel ni les clients n’ont été informés de la fermeture jusqu’au jour où cela s’est produit…

Même la mise à jour de la page Web du magasin semble avoir été précipitée, avec des informations contradictoires (notre emphase) :

Tous les membres de notre équipe continueront à soutenir nos clients Charlotte chez Apple SouthPark et l’Apple Store Online. Veuillez visiter notre boutique Apple SouthPark ou apple.com/shop pour magasiner ou entrer en contact avec un spécialiste.

Le magasin a fermé ses portes pour la dernière fois à 16 heures hier, et Bloomberg rapporte que le personnel n’a été informé que le jour même.

L’entreprise a informé mercredi les employés du magasin que le magasin fermerait immédiatement, selon des personnes au courant de l’affaire. Le magasin était ouvert mercredi matin et une copie de son site Web de la veille ne montrait aucun projet de modification des heures d’ouverture ou de fermeture.

Il fait suite à trois fusillades au centre commercial au cours des quatre derniers mois : une en décembre de l’année dernière, une autre le mois dernier et une troisième mardi. Fox News rapporte la fusillade.

[There has been] une série de fusillades au centre commercial depuis le 15 décembre – dont deux au cours du mois dernier, selon la police de Charlotte-Mecklenburg.

Lors de la fusillade de décembre, deux personnes ont été touchées par des coups de feu vers 15 heures après qu’une bagarre s’est intensifiée à l’intérieur du centre commercial. Le 5 février, un coup de feu a été tiré à l’intérieur du centre commercial dans des circonstances similaires, entraînant deux blessures qui n’étaient pas des blessures par balle.

Mardi, la fusillade a eu lieu à l’extérieur du centre commercial près de Macy’s. Aucune blessure n’a été signalé.