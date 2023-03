Les qualifications pour les Jeux olympiques du jeu vidéo commencent, y compris les disciplines Just Dance et Chess.com

La compétition internationale aura lieu à Singapour du 22 au 25 juin, et les meilleurs joueurs du monde entier s’affronteront sur scène. Ou presque, tous les jeux n’ont pas été acceptés mais seulement ceux qui « respectent les valeurs des JO ».

Même les sports électroniques ont leurs Jeux olympiques. Les qualifications débutent aujourd’hui, et des joueurs amateurs et professionnels du monde entier s’affronteront pour accéder à la finale, qui se déroulera du 22 au 25 juin sur la scène du Suntec Center à Singapour. Just dance, Chess.com, Tennis Clash, Gran Turismo, ne sont que quelques-unes des catégories présentes aux Olympic Esports Series 2023. Il n’est pas facile pour les jeux vidéo d’obtenir le titre de discipline olympique : certaines caractéristiques doivent être respectées.

Contrairement aux Jeux olympiques, les Olympic Esports Series auront lieu chaque année, et non tous les quatre. Grâce au rendez-vous annuel, il sera possible d’une part de rendre les exportations plus visibles, d’autre part de satisfaire les maisons de production de jeux vidéo qui présentent toujours des nouveautés.

Quelles disciplines seront en compétition ?

Les Jeux Olympiques Esports ont été créés depuis Comité International Olympique en collaboration avec des fédérations internationales et des éditeurs de jeux. Ensemble, ils ont choisi une gamme de neuf disciplines. Il s’agit notamment du tir à l’arc, des échecs, de la danse, du cyclisme, du baseball, du sport automobile, de la voile, du taekwondo et du tennis. Il n’a pas été facile de sélectionner les esports, et les jeux qui peuvent déjà se vanter d’une longue liste de compétitions professionnelles telles que League of Legends manquent. Mais, comme l’explique Vincent Pereira, responsable du sport virtuel & gaming du Comité international olympique, pour qu’une exportation soit olympique il est indispensable qu’elle ait un véritable équivalent.

« La partie fondamentale a été le dialogue avec les fédérations internationales des sports individuels qui ont fait des propositions pour faire partie des Olimpic Esports Series 2023. Nous en avons reçu plusieurs car les fédérations sont déjà en contact avec certains éditeurs de jeux vidéo. Nous avons ouvert la sélection à toutes les fédérations reconnues par le Comité International Olympique et pas seulement à celles qui font déjà partie des Jeux Olympiques. Nous avons reçu 15 à 20 propositions dont, à ce jour, nous en avons accepté neuf ».

Les critères de sélection adoptés étaient la popularité du jeu, la correspondance avec un sport existant, la capacité inclusive de la discipline et la possibilité de jouer sur plusieurs appareils. «Pour nous, le plus important est que le jeu que nous choisissons, ou un mode spécifique de celui-ci, reflète les valeurs du Comité olympique. Le tir est une activité qui fait partie des Jeux olympiques et s’il existe un jeu qui reflète cela, par exemple le tir sur cible, nous ne voyons aucun obstacle à une éventuelle intégration. Bien sûr, tirer sur des gens dans des modes de tir classiques va à l’encontre de nos valeurs olympiques et ne peut pas être intégré à la série Esports. »

Que va-t-il arriver à Singapour

Après les tournois nationaux en ligne, les finalistes seront sélectionnés et ils s’affronteront sur la scène de Singapour. Ici, en plus de la course, une zone d’exposition sera créée, l’espace dédié aux esports qui aspirent à devenir des disciplines olympiques. Ce sera « un espace spécial de l’OES pour entamer un dialogue avec de nouveaux membres potentiels du projet. Nous voulons les inviter à entamer des discussions. Nous discutons avec Psyonix et sa Rocket League, qui seront peut-être là, et avec Capcom qui, deux semaines avant l’événement, sortira Street Fighter 6. Nous travaillons dur pour explorer les possibilités qu’offrent ces jeux.

