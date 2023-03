Cinq jeux auxquels vous pouvez déjà jouer sur VR 2, le casque de réalité virtuelle de PlayStation

Aventure d’action, horreur de survie et combats à l’épée : voici quelques propositions pour PS VR 2, qui vous permettent de vivre les jeux vidéo sur consoles d’une manière différente.

PS VR 2, le set pour jouer en réalité virtuelle (VR) sur PlayStation 5, est enfin disponible. A l’occasion du dernier State of Play, tenu le 23 février dernier en streaming, Sony a présenté une série de propositions dédiées au nouveau spectateur, entre le shooter western The Foglands et le doux Before Your Eyes qui utilise l’eye tracking comme mécanique de jeu.

On parle de titres qui arrivent cette année, mais il est déjà possible de tester correctement le PS VR2 avec cinq propositions déjà disponibles, qui permettent de vivre des jeux vidéo sur consoles d’une manière différente, même par rapport à ce que l’on voyait sur le premier PS VR pour PlayStation 4 Le mérite revient à certains raffinements technologiques que nous avons également expliqués dans notre revue, tels que le suivi oculaire et le retour haptique impliquant le spectateur et Sense, les contrôleurs également équipés de déclencheurs adaptatifs. Cela indique une série de fonctionnalités qui déclenchent des sensations tactiles pendant le jeu, entre les vibrations et le frottement des touches.

Horizon Appel de la Montagne

Les débuts sur PS VR2 voient Horizon Call of the Mountain comme la première exclusivité, un titre de Guerrilla Games qui parvient à donner vie au monde post-apocalyptique d’Aloy, entre une ascension imperméable et un combat contre une biomachine à la première personne. Ses points forts ne résident pas vraiment dans le gameplay, mais dans le rendu de l’univers du jeu et des interactions, pour une immersion vraiment totale dans un décor iconique de la PlayStation imaginaire.

Star Wars : Contes du bord de la galaxie

En parlant d’imaginaires établis, impossible de ne pas mentionner celui de Star Wars. A travers Tales from the Galaxy’s Edge, un titre sorti en 2020 sur Oculus Quest désormais également disponible sur PS VR2, il est possible de rencontrer RD2-D2 et d’autres personnages de l’univers créé par George Lucas. Les échanges de tirs, les duels au sabre laser et toute une série d’interactions typiques de la VR ne manquent pas. L’impact n’est pas comparable à Horizon, mais il est toujours agréable de se promener dans les décors classiques de Star Wars, d’entendre leurs sons, de faire connaissance avec les habitants.

Resident Evil Village

Il n’y a pas de meilleur genre que l’horreur pour profiter pleinement du potentiel de la réalité virtuelle. Si alors pour le représenter c’est un jeu comme Resident Evil Village, le discours ne peut que s’améliorer encore. La version VR est disponible en DLC gratuit pour ceux qui ont déjà acheté le jeu complet, mais même la démo PS VR2, qui est également gratuite, le titre de Capcom est impressionnant. Détail graphique, actions réalistes renforcées par des retours tactiles et des déclencheurs, ambiance pleine de tension, comme l’enseigne la série : dans le rôle d’Ethan Winters, nous assisterons aux tueries du village et rencontrerons une ribambelle de personnages inquiétants, dont Lady Dimitrescu.

Briseur d’Altaïr

De l’équipe japonaise Thirdverse vient Altair Break, un titre 2022 désormais également disponible pour PS VR2. C’est une aventure d’action de science-fiction dans laquelle vous fauchez des ennemis robots. Tout est agréable en multijoueur. Le titre propose notamment un mode coopératif avec un lobby à 4 joueurs. Une expérience pleine d’adrénaline avec une arme froide, définie comme « transcendantale » par le studio de développement lui-même.

Collection Jurassic World Aftermath PS VR 2

Les dinosaures de Jurassic World arrivent sur PS VR et PS VR2 avec un pack comprenant les chapitres 1 et 2 d’Aftermath, sorti en 2020 pour Oculus Quest. Pour ceux qui ont grandi sur du pain, des dinosaures et de la PlayStation, c’est un rêve éveillé : la narration est confiée aux acteurs Laura Bailey et Jeff Goldblum et raconte des événements se déroulant entre Jurassic World et Jurassic World : Fallen Kingdom, pour assurer la continuité avec les films. Le but est de sortir vivant d’un centre de recherche abandonné, situé sur Isla Nubla. Au-delà des graphismes en cell-shaded qui réduisent la tension et l’immersion, le vrai problème est l’effet mal des transports (ou cinétose), probablement causé par des mouvements rapides dans des espaces étroits et une sensibilité excessive de la vue. Un désagrément qui pourrait affecter ceux qui souffrent de nausées et de vertiges typiques du mal des transports.

