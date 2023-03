Les robotaxis Waymo ont maintenant parcouru 1 million de miles de manière autonome sans blessure enregistrée

Qu’est-ce qui vient de se passer? La société Robotaxi Waymo a publié une mine de données qui pourraient aider à convaincre les pessimistes que les véhicules entièrement autonomes sont plus sûrs que ceux contrôlés par les humains. La filiale d’Alphabet a annoncé que ses taxis avaient atteint le cap de parcourir un million de kilomètres en janvier sans personne au volant, et qu’aucun blessé ni décès n’avait été signalé pendant cette période.

En plus du fait que personne n’a été blessé alors que Waymo a accumulé un million de kilomètres de conduite autonome, il n’y a eu que deux incidents répondant aux critères d’inclusion dans la base de données de la National Highway Safety Transportation Administration pour les accidents de voiture, appelée Crash Investigation Sampling System (CISS). Ce critère comprend la nécessité de déposer un rapport de police ou un ou plusieurs véhicules remorqués.

Ces incidents n’étaient pas la faute des systèmes de conduite autonome. Le plus grave des deux impliquait un taxi Waymo percuté par derrière par un véhicule dont le chauffeur regardait son téléphone portable à l’approche d’un feu rouge.

Dans le cas où vous l’avez manqué: @Waymo fonctionne sans driver 24h/24 et 7j/7 dans tout San Francisco. �-�-ð Voici un trajet récent que j’ai fait d’Upper Haight à Coit Tower, traversant certaines parties particulièrement vallonnées de SF ! â°ï¸Â pic.twitter.com/t3FMYhnctn — Daylen Yang (@daylenyang) 27 décembre 2022

L’autre incident s’est produit lorsqu’une voiture s’est arrêtée dans la même voie qu’un taxi Waymo et a soudainement freiné, ce qui a amené la voiture autonome à l’arrière dudit véhicule car le taxi n’avait pas assez de temps pour ralentir.

Il y a eu 18 autres événements de contact mineurs qui ne répondaient pas aux critères de la base de données, y compris une voiture reculant d’une place de parking dans un Waymo stationnaire attendant de prendre un passager, et un support de panneau en plastique portable soufflé par le vent et entrer en contact avec un véhicule. Waymo a déclaré que plus de la moitié de tous ces événements de contact étaient le résultat d’un driver humain heurtant l’un de ses taxis à l’arrêt.

« Malgré la conduite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les principales villes américaines, Waymo n’a connu aucune collision de tous les types responsables de 94% des collisions mortelles dans la base de données d’enquête sur les accidents de la NHTSA », écrit la société.

Suite à un cycle rigoureux de validation et d’évaluation de l’état de préparation de la sécurité, @Waymo commence des tests entièrement autonomes (sans driver humain) à Los Angeles. Ravi par les données confirmant, une fois de plus, à quel point notre driver de 5e génération basé sur ML se généralise à travers les villes ! pic.twitter.com/hd0XU5zecT — Dmitri Dolgov (@dmitri_dolgov) 27 février 2023

Le co-PDG de Waymo, Dmitri Dolgov, a récemment tweeté que la société avait commencé à tester ses véhicules autonomes Jaguar I-PACE à Los Angeles. Ils sont actuellement disponibles au public à Phoenix, en Arizona, et à San Francisco, en Californie.

Waymo n’est pas le seul service de robotaxi à parcourir un million de kilomètres. La filiale de GM, Cruise, a franchi le même cap la semaine dernière.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :