Microsoft se prépare à lancer Windows 12

Le monde de la technologie bourdonne de rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait éventuellement dévoiler Windows 12 cette année et le commercialiser en 2024. Bien que Microsoft et Intel n’aient fait aucune déclaration officielle concernant la nouvelle version de Windows, ils laisseraient des indices sur son développement. .

Cependant, cette nouvelle n’est pas une surprise totale pour les initiés de l’industrie. En fait, nous avons appris d’une source fiable cet été que Microsoft avait déjà modifié sa feuille de route pour Windows. Et prévoyait une mise à niveau majeure dans l’année à venir. À cette époque, il y avait des spéculations selon lesquelles la nouvelle version pourrait être Windows 12, avec un accent sur l’intelligence artificielle (IA).

Windows 12 pourrait être lancé l’année prochaine

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Bien sûr, Microsoft ne peut pas faire une telle démarche seul. Le géant de la technologie aurait besoin du support de ses principaux partenaires. Comme Intel et AMD, pour donner vie à Windows 12. Il n’est donc pas surprenant qu’Intel obtienne les premiers indices de la nouvelle version de Windows.

Bien qu’il soit passionnant de penser aux nouvelles fonctionnalités et capacités potentielles de Windows 12. Il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Par exemple, quelles améliorations seront apportées à l’interface utilisateur ? Comment l’IA sera-t-elle intégrée au système d’exploitation ? Et surtout, quel impact cela aura-t-il sur les utilisateurs Windows existants ?

Si Windows 12 est bel et bien à l’horizon, on peut s’attendre à ce que Microsoft fasse sensation avec son annonce. Cependant, il est possible que nous devions attendre le second semestre 2023. Avant d’entendre un mot officiel du géant de la technologie.

Dans l’ensemble, il sera intéressant de voir comment Microsoft et ses partenaires façonnent l’avenir de Windows avec cette nouvelle version. Avec les progrès rapides de la technologie, il ne fait aucun doute que Windows 12 a le potentiel de révolutionner la façon dont nous utilisons nos appareils et interagissons avec notre monde numérique.