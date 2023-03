Alors que nous attendons le lancement d’Apple Headset, le plan AR / VR de 4 ans de Meta fuit

Le premier lancement du casque Apple devrait avoir lieu plus tard cette année, après un premier dévoilement à la WWDC en juin. En attendant, une fuite a donné un aperçu des plans AR/VR de l’un des rivaux d’Apple dans ce domaine, le propriétaire de Facebook, Meta.

Ces plans incluent plusieurs modèles de casques, des lunettes intelligentes avec une «interface neuronale» et une montre intelligente pouvant être associée à des lunettes…

Contexte : lancement prévu du casque Apple

Après des années de spéculation, il semble maintenant de plus en plus probable que 2023 soit l’année où nous verrons le premier appareil Apple porté sur la tête.

Nous nous attendons à ce que ce qui pourrait être appelé Reality Pro soit révélé à la WWDC, avant le lancement réel du casque Apple plus tard dans l’année.

Les lunettes Apple, en revanche, sont encore dans des années.

Certes, Meta n’essaie pas trop de garder ces plans secrets : The Verge rapporte qu’ils ont été annoncés lors d’une présentation à des « milliers » d’employés, il était donc inévitable qu’ils soient divulgués aux médias.

Meta prévoit de sortir sa première paire de lunettes intelligentes avec un écran en 2025 aux côtés d’une montre intelligente à interface neurale conçue pour les contrôler, a appris The Verge. Pendant ce temps, sa première paire de lunettes AR à part entière, qui, selon les prévisions du PDG Mark Zuckerberg, sera finalement aussi largement utilisée que les téléphones portables, est prévue pour 2027. Les détails ont été partagés avec des milliers d’employés de la division Reality Labs de Meta mardi lors d’une présentation de la feuille de route de ses efforts AR et VR qui a été partagée avec The Verge.

2023 : Quête 3

Le premier lancement, un peu plus tard cette année, sera le Quest 3. Le successeur AR / VR du Quest 2 existant à 400 $ VR uniquement (moins sur Amazon) sera beaucoup plus mince, beaucoup plus puissant, avec des caméras frontales pour prendre en charge contenu de réalité mixte et coûte légèrement plus cher.

Le responsable VR de Meta, Mark Rabkin, a déclaré que les caméras offriront une vue suffisamment bonne de l’environnement de l’utilisateur en mode AR pour qu’il puisse se promener en toute sécurité dans sa maison.

Également attendue cet automne, une version de deuxième génération des Ray-Ban Stories, qui sont des lunettes de soleil avec écouteurs intégrés et appareil photo.

2024 : Nouveau casque, nom de code Ventura

Ventura semble être positionné entre le Quest 3 et le Quest Pro existant.

Un casque plus « accessible » au nom de code Ventura. « L’objectif de ce casque est très simple : Conclusion le plus gros punch possible au prix le plus attractif sur le marché grand public de la réalité virtuelle. »

2025 : Lunettes intelligentes et montre intelligente de troisième génération

Alors que le partenariat de la société avec Ray-Ban n’a jusqu’à présent rien produit d’approchant les lunettes intelligentes, cela devrait changer dans quelques années.

En 2025, la troisième génération de lunettes intelligentes sera livrée avec un écran qu’il a appelé un « viseur » pour visualiser les messages texte entrants, scanner les codes QR et traduire le texte d’une autre langue en temps réel. Les lunettes seront livrées avec une bande « d’interface neurale » qui permet au porteur de contrôler les lunettes par des mouvements de la main, comme en glissant les doigts sur un D-pad imaginaire. Finalement, il a déclaré que le groupe laissera le porteur utiliser un clavier virtuel et taper les mêmes mots par minute que ce que permettent les téléphones portables.

Cela devrait être accompagné d’une smartwatch qui peut s’interfacer avec les lunettes.

2027 : Lunettes intelligentes True AR, nom de code Orien

Ce qui ressemble à un concept similaire aux lunettes Apple devrait être lancé en 2027. Celles-ci seront « techniquement avancées, coûteuses et conçues pour projeter des hologrammes d’avatars de haute qualité dans le monde réel ».

L’entreprise travaille sur le projet depuis huit ans et prévoit de commencer les tests internes avec les employés en 2024.

Aucune date n’a encore été fixée pour le casque le plus avancé de Meta à ce jour, nommé La Jolla.

« Nous voulons en faire une résolution plus élevée pour une utilisation professionnelle et vraiment du travail sur les ongles, du texte et des choses comme ça », a déclaré Rabkin à propos de La Jolla. « Nous voulons prendre beaucoup de choses de confort de Quest Pro et comment il repose sur votre tête et l’architecture divisée et l’apporter pour plus de confort. »

Plus tôt cette semaine, nous avons vu un prototype Xiaomi d’une paire de lunettes intelligentes très maladroite.

