L’application Podomètre ++ a été repensée avec le suivi de l’entraînement sur iPhone, des cartes riches sur Apple Watch, etc.

Le podomètre ++ du développeur David Smith est l’une des applications iPhone et Apple Watch les plus emblématiques de tous les temps, et une nouvelle mise à jour porte aujourd’hui les choses à un tout autre niveau. Le podomètre ++ 5 est maintenant disponible avec la prise en charge des activités en direct, le suivi de l’entraînement pour les utilisateurs non Apple Watch et bien plus encore.

Tout d’abord, Pedometer++ prend désormais en charge le suivi de l’entraînement pour les utilisateurs sans Apple Watch. Comme David l’explique dans son article de blog annonçant la mise à jour, la version Apple Watch de Pedometer++ prend en charge le suivi de l’entraînement depuis des années, mais cette mise à jour étend également la fonctionnalité aux utilisateurs sans montre.

« Cela vous permet de voir la durée, la distance, la vitesse et d’autres paramètres de votre entraînement pendant que vous marchez », explique David.

Le suivi des entraînements sur iPhone via Podomètre ++ est également entièrement intégré aux activités en direct dans iOS 16 et à Dynamic Island sur iPhone 14 Pro.

J’ai créé un large éventail de styles d’activités en direct sélectionnables par l’utilisateur. Ceux-ci peuvent vous montrer un temps et une distance de base pendant que vous marchez… ou si vous vous sentez aventureux, vous pouvez même voir une carte mise à jour en direct avec votre itinéraire et votre emplacement actuels superposés (même dans l’île dynamique !).

Le podomètre ++ offre également désormais des fonctionnalités de gestion d’itinéraire approfondies avec prise en charge des itinéraires GPX pour la navigation. Voici ce que cela indique, selon David :

L’un des éléments clés de la façon dont je marche est une forte dépendance aux fichiers GPX pour la navigation. Ce que je vais généralement faire, c’est trouver ou générer un fichier d’itinéraire GPX de la marche que j’ai l’intention de faire, puis chercher à le suivre au fur et à mesure. Bien que peut-être légèrement contre-intuitif, je trouve ce processus très libérateur pendant que j’explore. Plutôt que d’avoir constamment la tête baissée pour naviguer, je fais plutôt des vérifications occasionnelles en cours de route et je peux garder les yeux levés et sur le terrain plutôt que le nez coincé dans une carte. J’ai fortement optimisé les fonctionnalités d’entraînement de cette mise à jour pour ce style de marche. Vous pouvez soit importer des itinéraires GPX à partir de sources externes, soit promouvoir des randonnées déjà effectuées vers des itinéraires enregistrés/favoris. Les tuiles de cartographie associées à un itinéraire particulier peuvent être enregistrées pour un accès hors ligne, de sorte que lorsque je reviens correctement dans la nature, je peux toujours utiliser la fonctionnalité.

Ces itinéraires se synchronisent également avec le podomètre ++ sur l’Apple Watch, et les tuiles de carte hors ligne sont partagées entre l’iPhone et l’Apple Watch tant que les deux sont connectés.

En parlant d’Apple Watch, Pedometer++ ajoute un nouveau mode d’entraînement puissant basé sur une carte. Cette fonctionnalité affiche une carte en direct directement sur votre Apple Watch pendant que vous marchez. Cette fonctionnalité s’intègre également à l’affichage permanent de l’Apple Watch afin que vous puissiez voir les directions en un coup d’œil.

De plus, le nouveau mode d’entraînement Apple Watch prend en charge le bouton d’action sur l’Apple Watch Ultra. « Cela s’intègre au bouton d’action de l’Apple Watch Ultra pour démarrer rapidement les entraînements ainsi que pour basculer entre les vues de la carte et des mesures pendant que vous vous entraînez », explique Smith.

La dernière version de Pedometer++ est maintenant disponible sur l’App Store. En savoir plus sur la mise à jour dans le blog de David ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :