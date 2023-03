Shadow of the Erdtree est la première extension tant attendue d’Elden Ring

La vue d’ensemble : après avoir vendu plus de 20 millions d’exemplaires, Elden Ring obtient enfin sa première véritable extension. FromSoftware a annoncé la nouvelle aventure dans les Lands Between en ne fournissant qu’une seule œuvre d’art, mais les fans et les experts en traditions se sont déjà déchaînés avec des spéculations et des théories.

Elden Ring, l’affiche primée de la formule Soulsborne située dans un monde ouvert vaste et librement explorable, va bientôt grandir. Le développeur japonais FromSoftware a annoncé une extension à venir pour le jeu, Shadow of the Erdtree, en publiant une nouvelle œuvre d’art sur Elden Ring’s compte Twitter officiel.

Aucune autre information n’est fournie sur l’extension ou une éventuelle date de sortie, mais les fans passeront volontiers les semaines (ou probablement les mois) à venir à concevoir des théories encore plus folles sur la tradition hors du commun d’Elden Ring.

L’annonce de FromSoftware est intervenue trois jours seulement après le premier anniversaire d’Elden Ring, lorsque le développeur a célébré l’énorme succès de sa nouvelle IP « Souls » avec un événement sans contenu diffusé en direct depuis Stockholm. Maintenant, dit FromSoftware, l’extension Shadow of the Erdtree est « en développement » et offrira aux joueurs de « nouvelles aventures » dans les Lands Between.

Shadow of the Erdtree est probablement en développement depuis des mois, car le réalisateur Hidetaka Miyazaki a déclaré que le studio avait beaucoup plus d’histoires à raconter dans le monde d’Elden Ring lorsqu’il a remporté le prix « Jeu de l’année » aux Game Awards 2022. Par conséquent, plein d’espoir Ternished espère que l’extension pourrait être publiée plus tôt que prévu.

Le teaser de FromSoftware dépeint un environnement typique d’Elden Ring avec des ruines abandonnées, des tombes anciennes, des esprits et de la brume partout. La silhouette blonde inconnue au premier plan chevauche ce qui semble être Torrent, la monture du joueur, et ressemble clairement à l’aspect corporel enfantin du demi-dieu Miquella. En arrière-plan, il y a aussi un Erdtree brûlé qui saigne de l’or pur.

Avec sa sœur jumelle Malenia, Miquella est la progéniture de la reine Marika l’Éternelle et de Radagon – qui est encore un autre aspect (masculin) de Marika elle-même. Dans l’histoire principale d’Elden Ring, les joueurs ont la chance d’affronter Malenia comme l’un des boss les plus difficiles, sinon le plus difficile, en fin de partie, tandis que Miquella joue un rôle secondaire en arrière-plan. Malenia et Miquella sont toutes deux nées avec une malédiction, selon la tradition du jeu, qui est soit une infection pourrie d’un dieu extérieur (Malenia), soit une apparence enfantine éternelle bien qu’elle soit considérée comme le demi-dieu le plus redoutable (Miquella).

Pour le dire simplement, Miquella est un sujet de discussion constant parmi les connaisseurs de la tradition d’Elden Ring, et l’Ombre d’Erdtree apportera apparemment des réponses aux nombreuses questions que les joueurs ont soulevées jusqu’à présent.



