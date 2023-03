Miracle : OnePlus 11 survit de justesse au test de durabilité le plus difficile

La technologie populaire YouTuber Zack Nelson est toujours prête à relever un défi; cette fois, il teste le OnePlus 11. Sa chaîne YouTube, « JerryRigEverything », a beaucoup à offrir. La plupart d’entre nous recherchent des tests de durabilité avant d’acheter un smartphone. Les smartphones phares de OnePlus ne sont pas à la hauteur des attentes de leurs fans. Cette fois, le OnePlus 11 est sur le radar.

Il convient de mentionner que les modèles OnePlus 10 Pro et 10T étaient sur le marché l’année dernière. De même, Zack a mis la main sur ces smartphones l’année dernière pour un test de durabilité. Malheureusement, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. La vidéo du test de durabilité est disponible sur sa chaîne ; vous pouvez le regarder là-bas. La série 10 a un problème structurel en raison de la nouvelle conception de la caméra. Bref, cette conception d’appareil photo coûte cher au fabricant chinois de smartphones.

OnePlus 11 survit au test JerryRigEverything :

OnePlus semble avoir tiré une leçon de ses expériences passées avec la série OnePlus 10. Par conséquent, la dernière série 11 a la meilleure intégrité structurelle pour s’assurer que les fans ne sont pas déçus. Le dernier test de durabilité vi montre que le OnePlus 11 survit à peine au test.

Jerry teste le smartphone avec les tests habituels de brûlure, de rayure et de pliage. L’appareil fonctionne assez bien dans tous les tests, à l’exception du test de pliage. Le smartphone était flexible à un certain point où le panneau arrière a commencé à se fissurer. Pourtant, le test de durabilité est choquant car la version précédente ne pouvait pas supporter les tests de durabilité beaucoup plus longtemps.

Il y avait des choses importantes à noter dans le test de durabilité OnePlus 11. Premièrement, les rayures sur le panneau avant n’affectent pas la fonctionnalité tactile. Mais, ils ont légèrement affecté le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Deuxièmement, le dos du téléphone présente de nombreuses fissures et rayures.

Avec tout cela, le OnePlus 11 survit aux tests de durabilité les plus difficiles mais ne peut pas être à la hauteur de nos attentes. Au moins, il y a de bonnes nouvelles pour le fabricant chinois de smartphones, car il voit un moyen de fabriquer des smartphones durables à l’avenir.