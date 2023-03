Quoi de neuf dans la mise à jour Windows 11 22H2 Moment 2 ?

Windows 11 aura deux ans d’ici octobre. Depuis sa sortie au public en 2021, Microsoft a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations pour rendre l’expérience utilisateur de Windows 11 la meilleure pour tout le monde. Microsoft apporte ces fonctionnalités et améliorations via des mises à jour logicielles qu’il déploie tous les mardis. Une fois de plus, Microsoft a déployé une grande nouvelle mise à jour de Windows. Cette fois, connue sous le nom de mise à jour Windows 11 Moment 2, examinons les nouveautés de cette grande mise à jour.

La mise à jour est actuellement en ligne et s’applique à tous les utilisateurs de Windows 11 qui exécutent la mise à jour Windows 11 22H2. Donc, si vous ne l’avez pas encore reçu, attendez un peu car la mise à jour mettra un certain temps à apparaître sur votre PC Windows 11.

Nouveautés de la mise à jour Windows 11 Moment 2

Voyons maintenant quelles nouvelles fonctionnalités sont arrivées avec la mise à jour Windows 11 Moment 2. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités intéressantes avec la mise à jour Windows 11 Moment 2.

Intégration de la barre des tâches Bing AI

Après avoir intégré l’IA dans le moteur de recherche Bing pour Microsoft Edge et vu son succès, Micorosft a maintenant alimenté la barre des tâches de Windows 11 avec Bing AI. Vous pouvez facilement utiliser cette fonctionnalité en cliquant simplement sur la zone de recherche présente dans la barre des tâches. Une fois la boîte de recherche ouverte, tapez simplement ce que vous voulez. Bing AI affichera les résultats immédiatement dans le champ de recherche lui-même. Désormais, cela fonctionnera mieux lorsque votre PC est connecté à Internet pour afficher les résultats de la recherche sur Internet.

Phone Link – Prend désormais en charge les appareils iOS

Phone Link a fait son apparition dans Windows 10 et à l’époque ne prenait en charge que plusieurs appareils Android. Avec Phone Link, vous pouvez voir les SMs, appels et autres messages importants depuis votre téléphone sans avoir à toucher votre appareil mobile. À condition que vous ayez configuré une liaison téléphonique entre votre PC Windows et l’appareil Mobiel. Désormais, en 2023, les propriétaires d’appareils iOS pourront enfin utiliser Phone Link. La fonctionnalité est maintenant en version bêta, alors attendez-vous à ce qu’elle soit entièrement déployée sur tous les PC Windows 11 tôt ou tard cette année.

Pendant ce temps, les utilisateurs de Samsung pourront activer le point d’accès Wi-Fi de leur appareil à l’aide de leur PC Windows 11, à condition que les deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. Pour les autres appareils Android, cette fonctionnalité peut prendre et prendra un certain temps avant d’être disponible. Les utilisateurs de Samsung peuvent également transférer leurs historiques de navigation Web de leurs smartphones vers leur PC Windows 11.

Améliorations vidéo alimentées par l’IA

Lorsqu’il s’agit de passer des appels vidéo dans Windows 11, les équipes Micorosft sont le choix par excellence. Comme il est pré-installé avec Windows 11, cela ne veut pas dire qu’il est mauvais. Désormais, avec l’IA, vous pouvez facilement ajuster vos effets audio et vidéo avant d’atterrir dans un appel vidéo sur Microsoft Teams. Vous pourrez également vous prévisualiser avant de rejoindre un appel. Des effets tels que le flou d’arrière-plan, le contact visuel et le cadrage automatique peuvent être configurés facilement.

Les équipes ont également été améliorées lorsque vous y accédez depuis la barre des tâches. Vous pouvez gérer votre appel vidéo ainsi que vos conversations de chat dans une seule fenêtre elle-même.

Application d’assistance rapide remaniée

Il est désormais plus facile d’obtenir de l’aide ou de se déplacer pour aider quelqu’un qui a des problèmes avec son PC Windows. Avec la nouvelle application Quick Assist, vous pouvez facilement vous connecter à leur PC Wincows, partager des fichiers et des écrans, et également pouvoir contrôler votre PC tout en étant assis dans le confort de votre maison. Il existe même des outils que vous pouvez utiliser pour mettre en surbrillance les menus et pointer les choses.

Un balayage suffit – Widgets Windows

Tout ce que vous avez à faire est de glisser depuis la gauche ou de cliquer sur l’icône Météo à gauche de votre barre des tâches pour afficher les widgets Windows ainsi que les actualités du jour sur votre écran. Cette fonctionnalité prend désormais en charge les widgets d’applications populaires telles que Phone Link, Spotify, Xbox Game Pass et également de Meta. Nous verrons également de nouveaux widgets de diverses applications pris en charge dans les jours ou les mois à venir.

Toucher et balayer – Amélioré pour les appareils à écran tactile

Windows 11 a maintenant amélioré ses balayages et gestes pour les utilisateurs qui utilisent Windows 11 avec un écran tactile. Que vous utilisiez les ordinateurs portables Surface avec écrans tactiles ou tout autre ordinateur portable, quelques balayages de gauche, de droite, de haut ou de bas devraient vous permettre d’ouvrir immédiatement les veuves et les programmes.

Meilleur outil d’enregistrement d’écran

Nous avons vu les outils de capture s’améliorer dans Windows 11. Désormais, en plus de prendre des captures d’écran, vous pouvez également maintenant enregistrer votre bureau immédiatement. Oui, vous pourrez choisir une fenêtre particulière elle-même pour l’enregistrer à l’écran sans avoir à vous soucier de l’apparition d’autres applications lors de l’enregistrement à l’écran. Les enregistrements d’écran sont également désormais enregistrés automatiquement sur votre PC afin que vous n’ayez pas à vous soucier de savoir si et où vous avez enregistré les captures.

Onglets et plus d’onglets

Le Bloc-notes de Windows 11 a été mis à jour pour passer de sa conception traditionnelle qui est un incontournable depuis des années. Bien que le mode sombre soit pris en charge, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir plusieurs instances de l’application Bloc-notes en cliquant simplement sur l’icône + pour ouvrir d’autres onglets de l’application Bloc-notes.

Prise en charge améliorée des écrans braille et de l’accès vocal pour les applications

Les personnes dont on entend parler pourront désormais utiliser Windows 11 encore plus facilement grâce à la prise en charge supplémentaire des afficheurs braille. D’autres utilisateurs peuvent également contrôler et utiliser Windows 11 avec leur voix pour un certain nombre d’applications Windows. Vous pouvez utiliser un microphone et oublier le clavier et la souris pour utiliser facilement Windows 11.

Options d’économie d’énergie – Un seul clic suffit

Windows 11 s’engage à vous aider à réduire votre empreinte carbone dans l’environnement. Désormais, les paramètres d’alimentation et de batterie de l’application Paramètres comportent plusieurs bascules que vous pouvez facilement activer ou désactiver en fonction de votre utilisation. C’est quelque chose de nouveau qui a été mis à disposition pour les PC Windows 11.

Accédez à votre Cloud PC en quelques clics

En tant que personne qui utilise Windows 365, alias le PC basé sur le cloud Windows, vous pouvez désormais gérer le PC avec une simple application. Nommé, Windows 365, vous pouvez utiliser l’application sur votre PC directement depuis la barre des tâches ou le menu Démarrer. Cette application est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11 via le Microsoft Store.

Ce sont toutes les nouvelles fonctionnalités que vous pourrez utiliser lorsque vous mettrez à jour votre PC Windows 11 avec la mise à jour Windows 11 Moment 2. Oui, la mise à jour est disponible depuis le 28 février et d’ici la fin mars de cette année, tous les utilisateurs de Windows 11 exécuteront immédiatement cette nouvelle mise à jour Windows 11 Moment 2 sur leur PC. Donc, si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, ne vous inquiétez pas, elle mettra un certain temps à apparaître sur votre PC.

